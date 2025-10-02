Mladi, zaljubljeni i modno usklađeni: Jedan detalj otkriva da ova djevojka prati trendove

Po zagrebačkoj špici prošetali su mladić i djevojka koja itekako zna koja je hit boja ove jeseni

Vikend je u glavnom gradu rezerviran za šetnju i kavu u centru, koji se u hipu pretvori u modnu pistu prepunu zanimljivih modnih stilova, kombinacija i detalja.

Špicom je ovog vikenda prošetao i mladi par koji je pažnju privukao casual jesenskim stylingom. Mlada plavuša odjenula je bež baloner, tenisice i bež šiltericu, a jednostavnu kombinaciju upotpunila je zanimljivom torbicom u hit boji ove jeseni - bordo te time pokazala da prati trendove.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Pažnju je posvetila i šminki te je odabrala nijanse smeđe.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Njezin dragi također je odabrao klasiku - traperice, pulover i nezaobilaznu kožnu jaknu.