Mlade, zgodne i modno usklađene: Ove dvije prijeteljice sa špice ukrale su svu pažnju

Dvije plavuše na zagrebačkoj špici privukle su pažnju upravo onim nenametljivim stilom koji uvijek djeluje najjače. Ove dvije stylish prijateljice dokaz su da spoj samopouzdanja, dobrog ukusa i malo modne igre uvijek daje pun pogodak

Sunčana subota na zagrebačkoj špici još je jednom potvrdio ono što već znamo - stil nema pravila, ali itekako ima stav. A upravo su to savršeno utjelovile dvije mlade prijateljice koje su svojim outfitima bez puno truda osvojile poglede - i objektiv. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Pavao Bobinac/(Dosadni) Fotograf

Na prvi pogled, njihova modna formula djeluje jednostavno. No upravo u toj neopterećenosti krije se ključ: samopouzdanje koje svaki komad nosi na višu razinu.

Bezvremenska elegancija s twistom

Prva kombinacija igra na kartu bezvremenske elegancije s modernim pomakom. Riječ je o tamnom prugastom setu koji odiše samouvjerenošću - predimenzionirani, dvoredni sako na pruge sa strukturiranim ramenima savršeno je uparen s odgovarajućim hlačama širokih nogavica koje stvaraju voluminoznu, moćnu siluetu. Ispod se nazire jednostavan bijeli crop top koji balansira naglašeni kroj i unosi dozu svježine. Sve je zaokruženo sunčanim naočalama koje ovom looku daju onaj nezaobilazni “cool girl” potpis.

Tamnosmeđi sako i cool natpis

S druge strane, njezina prijateljica bira toplije, zemljane tonove - i pogađa u sridu. Tamnosmeđi oversized blejzer nosi uz hlače visokog struka u kamenoj nijansi, “barrel” kroja, s izraženim prednjim naborima koji dodatno naglašavaju siluetu. Bijeli crop top s natpisom 'BETTER IN IBIZA' unosi karakter i razigranost, dok klasične bijele tenisice sa zvjezdastim motivom, nalik modelima Golden Goose, cijelom izdanju daju prepoznatljivu street style vibru. Ležerno zavezana kosa i upečatljive naočale samo potvrđuju - stil joj dolazi prirodno.

I upravo takve kombinacije najviše volimo: one koje izgledaju spontano, a zapravo su savršeno pogođene.