Hlače koje ovog proljeća mijenjaju traperice: Udobne, elegantne i jako chic

Pred nama su topliji dani pa u fokus opet dolazi laganija odjeća, a ove sezone sve više pažnje privlače stylish hlače koje s lakoćom zamjenjuju klasične traperice. Riječ je o modelima opuštenog kroja koji spajaju udobnost i eleganciju, što ih čini idealnim izborom za svakodnevne, ali i nešto sofisticiranije kombinacije.

I ove su sezone u fokusu hlače širokih nogavica koje odišu nenametljivim luksuzom i lakoćom nošenja. Izrađene od prirodnih materijala, poput vune, pamuka ili lana, ove hlače pružaju osjećaj udobnosti uz profinjen izgled. U prijelaznom razdoblju posebno se ističu modeli od pamuka i viskoze, koji su dovoljno lagani, ali i dalje strukturirani kako bi zadržali elegantnu siluetu.

Osim što su iznimno udobne, ove hlače vrlo se lako kombiniraju. Neutralne i zemljane nijanse dominiraju kolekcijama, što ih čini svestranim komadom koji se bez problema uklapa u svaki ormar. Bilo da ih nosiš uz jednostavnu majicu, košulju ili sako, rezultat je uvijek onaj moderan ‘effortlessly chic’ izgled. Posebno su popularni modeli s naborima, inspirirani estetikom brenda The Row, koji donose dozu sofisticiranosti svakom looku. Uz njih, jednako su aktualni i modeli ravnih nogavica te klasične chino hlače, koje nude nešto strukturiraniji, ali i dalje opušten izgled.

Kada je riječ o ponudi, kvalitetni modeli mogu se pronaći u kolekcijama brendova kao što su COS i Massimo Dutti, dok pristupačnije verzije nude Zara i H&M. Bez obzira na budžet, izbor je raznolik i prilagođen različitim stilovima.

Ove su hlače ključni komad proljetne garderobe, a mogu se nositi u raznim prilikama. Neke od naših high street favorita iz aktualnih kolekcija donosimo u nastavku.

