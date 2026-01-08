Udobnost na prvom mjestu: Zimski outfit sa špice savršen za snježne dane

Kombinacija ove dame izuzetno dobro spaja toplinu, praktičnost i chic estetiku. Njezin izbor dokazuje da udobnost i stil mogu ići ruku pod ruku, što outfit čini idealnim za gradske ulice za snijeg i led na ulicama grada

Na zagrebačkoj špici, gdje se moda susreće s osobnošću, ovaj outfit djeluje poput svježeg zimskog manifesta - topao, razigran i nenametljivo chic. U središtu kombinacije je bijela paleta koja odiše čistoćom i zimskom lakoćom: prošivena jakna bezvremenskog kroja i uske svijetle hlače stvaraju elegantnu bazu, dok pletena kapa i šal daju dozu simpatične cozy estetike kojoj je teško odoljeti.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

No pravi modni potpis dolazi kroz detalje. Crveni motiv na puloveru unosi grafičku dinamiku i suptilno razbija monokromatsku priču, dok crveni detalji - od čarapa do torbe - djeluju vrlo promišljeno. Robusne zimske čizme prizemljuju outfit i daju mu funkcionalnu notu, savršenu za gradski tempo. Riječ je o Moon Boot Icon Low Nylon čizmama za snijeg, koje su popularan izbor za zimski ulični stil. Brend poznat po futurističkom dizajnu inspiriranom slijetanje Apolla 11 na Mjesec postao je ključni element u udobnim i chic urbanim outfitima.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Buketi cvijeća u rukama dodaju neočekivani romantični kontrast cijeloj slici. Upravo ta igra praktičnog i poetičnog čini ovaj styling posebnim: nije riječ o nametljivim trendovima, već o stilu koji se živi. Ovo je zagrebačka špica u svom najboljem izdanju – dokaz da zimska moda može biti istovremeno topla, nosiva i izrazito stylish, a sve to uz široki osmijeh koji grije kao sunce.