Banana bread s tajnim sastojkom - recept za savršeno sočni kruh od banana

Kruh od banane ukusan je i jednostavan kolač, no postoji jedan iznenađujući sastojak koji možete dodati u smjesu kako biste ga učinili još sočnijim i bogatijim okusom

Kruh od banane klasik je kojem se mnogi rado vraćaju kada žele jednostavan, a ukusan desert. Ipak, jedan dodatni sastojak mogao bi vašu slasticu podići na potpuno novu razinu. Mandy Rivers, kulinarska stručnjakinja koja stoji iza bloga South Your Mouth, tijekom godina je isprobala bezbroj recepata za kruh od banane i slučajno otkrila "tajni" sastojak za iznimno mekanu i sočnu teksturu, a to je majoneza.

Neočekivani sastojak za najsočniji biskvit

"Znam da se čini neobično, ako ne i potpuno pogrešno, ali vjerujte mi, to je to. Ovo je tajna super sočnog kruha od banane", otkrila je Rivers.

Iako dodavanje majoneze u kolač može izazvati čuđenje, jaja i ulje iz majoneze reagiraju sa sodom bikarbonom u smjesi, što rezultira bogatijim i baršunastijim biskvitom. Majoneza pojačava vlažnost, zbog čega kolač ostaje svjež dulje vrijeme, a da pritom nimalo ne mijenja njegov okus. Ovaj trik objavljen je i u britanskom Mirroru, gdje je izazvao veliko zanimanje čitatelja.

"Vjerujte mi. Svidjet će vam se ovaj recept. Okus je nevjerojatan, bez i najmanje naznake majoneze, a kao što sam rekla, kolač je toliko sočan i takav ostaje danima", uvjerava Mandy.

Recept za kruh od banane s tajnim dodatkom

Slijedi recept koji će vaš omiljeni kolač učiniti još boljim.

Sastojci:

180 g glatkog brašna

200 g kristalnog šećera

150 g majoneze

75 g maslaca (sobne temperature)

dva jaja

tri prezrele banane

čajna žličica ekstrakta vanilije

čajna žličica sode bikarbone

pola čajne žličice soli

Priprema

Najprije zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva Celzijevih i namastite kalup za kruh te ga ostavite sa strane. U velikoj zdjeli pomiješajte majonezu, maslac, ekstrakt vanilije, šećer i jaja dok se svi sastojci dobro ne sjedine.

U zasebnoj zdjeli vilicom zgnječite banane dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Umućene banane zatim dodajte u slatku smjesu za kolač.

Nakon toga, u trećoj posudi zajedno prosijte brašno, sodu bikarbonu i sol. Ovu mješavinu suhih sastojaka pažljivo umiješajte u mokru smjesu dok se sve ne poveže. Pazite da ne miješate predugo.

Prebacite tijesto u pripremljeni kalup i stavite ga u pećnicu na 55 do 65 minuta, odnosno dok vrh ne poprimi lijepu zlatnosmeđu boju. Kolač je gotov kada čačkalicu zabodenu u sredinu izvučete čistu. Ako na njoj još ima mokrog tijesta, ostavite ga da se peče još malo.

Nakon što izvadite kruh od banane iz pećnice, pustite ga da se potpuno ohladi u kalupu prije rezanja i posluživanja. Mandy objašnjava: "Bit će još sočniji ako ga pustite da se ohladi u kalupu. Zapamtite, ovaj kruh od banane ne mora biti topao da bi bio sočan i ukusan, ostat će mekan i nježan danima, kao da je tek izašao iz pećnice."