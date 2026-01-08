Ovo su najčešće beauty pogreške koje radimo zimi – evo kako ih izbjeći

Zima donosi niske temperature, suh zrak i grijane prostore, a sve to ostavlja trag na koži, kosi i noktima. Iako često mislimo da radimo sve kako treba, upravo u hladnijim mjesecima najčešće ponavljamo beauty pogreške koje mogu dovesti do isušivanja, iritacija i beživotnog izgleda

Zima sa sobom donosi ugođaj toplih napitaka i udobnih džempera, ali za našu kožu i kosu često znači početak višemjesečne borbe. Zrak postaje oštriji i suši, a grijani prostori dodatno crpe vlagu, ostavljajući kožu zategnutom, a kosu beživotnom i naelektriziranom. Iako za većinu problema krivimo isključivo niske temperature, istina je da štetu najčešće nanosimo sami, malim, svakodnevnim navikama kojih nismo ni svjesni.

Promjena godišnjeg doba zahtijeva i promjenu rutine njege. Ignoriranje signala koje nam šalju koža i kosa može dovesti do dugoročnih oštećenja. Srećom, uz nekoliko jednostavnih prilagodbi, moguće je sačuvati zdravlje i sjaj čak i tijekom najhladnijih mjeseci. Donosimo pregled najčešćih pogrešaka i savjete stručnjaka kako ih izbjeći.

Pogreške u njezi kože koje ju čine suhom i osjetljivom

Koža je naša prva linija obrane od vanjskih utjecaja, a zimi je ta barijera na stalnom udaru. Hladnoća sužava krvne žile, usporavajući cirkulaciju i opskrbu stanica kisikom i hranjivim tvarima, dok suhi zrak izvlači prijeko potrebnu vlagu. U takvim uvjetima, čak i uobičajeni koraci u njezi mogu postati kontraproduktivni.

Predugi vrući tuševi

Nakon boravka na hladnoći, dugi vrući tuš čini se kao savršena nagrada. Međutim, za kožu je to jedan od najvećih šokova. Vruća voda otapa i uklanja prirodni zaštitni sloj lipida s površine kože, ostavljajući je nezaštićenom, suhom i sklonom iritacijama. To dovodi do osjećaja zatezanja, crvenila, pa čak i svrbeža. Umjesto toga, skratite vrijeme tuširanja na najviše deset minuta i koristite mlaku vodu. Ključan korak je nanijeti bogati losion ili kremu za tijelo odmah nakon tuširanja, na još blago vlažnu kožu, kako biste "zaključali" vlagu i spriječili njezin gubitak.

Korištenje iste rutine kao i ljeti

Proizvodi koji su savršeno odgovarali koži tijekom vrućih i vlažnih ljetnih mjeseci zimi postaju nedovoljni. Lagani gelovi za čišćenje i fluidne hidratantne kreme neće pružiti zaštitu potrebnu u oštrijim uvjetima. Zimi je koži potrebna intenzivnija njega koja će obnoviti njezinu zaštitnu barijeru. Potražite proizvode bogatije teksture i sastojke poput ceramida, hijaluronske kiseline, glicerina i niacinamida. Umjesto pjenastih čistača koji mogu dodatno isušiti kožu, birajte kremaste ili uljne formule koje čuvaju njezina prirodna ulja.

Preskakanje zaštitnog faktora

Jedna od najraširenijih zabluda jest da je zaštita od sunca potrebna samo ljeti. Iako su UVB zrake, odgovorne za opekline, zimi slabije, UVA zrake, koje prodiru dublje u kožu i uzrokuju prijevremeno starenje, bore i pigmentacijske mrlje, prisutne su tijekom cijele godine i jednakog su intenziteta. One prodiru i kroz oblake i staklo. Štoviše, snijeg može reflektirati i do osamdeset posto UV zraka, čime se njihovo djelovanje pojačava. Nanošenje kreme sa širokim spektrom zaštite (SPF 30 ili više) trebalo bi ostati neizostavan dio vaše jutarnje rutine, bez obzira na godišnje doba.

Navike koje neprimjetno uništavaju kosu

Baš kao i koža, i kosa zimi pati. Hladan zrak otvara kutikulu vlasi, čineći je grubom i podložnom oštećenjima, dok suhi zrak u zatvorenim prostorima uzrokuje statički elektricitet. Brojne male navike koje zanemarujemo mogu dodatno pogoršati stanje kose, ostavljajući je suhom, lomljivom i bez sjaja.

Prečesto pranje kose vrućom vodom

Vruća voda jednako je štetna za kosu i vlasište kao i za kožu. Ona ispire prirodna ulja koja štite vlas i održavaju vlasište zdravim. Posljedica je suha, beživotna kosa i nerijetko pojava prhuti ili iritacija. Tijekom zime vlasište prirodno luči manje masnoće, pa prečesto pranje postaje nepotrebno i štetno. Pokušajte prorijediti pranje na dva puta tjedno i uvijek koristite mlaku vodu. Prilikom zadnjeg ispiranja, prođite kosu hladnijim mlazom vode kako biste zatvorili kutikulu, što će joj dati dodatni sjaj.

Izlazak van s vlažnom kosom

U žurbi se često dogodi da izađemo iz kuće s djelomično osušenom kosom. Zimi je to jedna od najgorih stvari koje možete učiniti za njezino zdravlje. Na niskim temperaturama, voda u vlasima se smrzava, širi i uzrokuje pucanje strukture vlasi iznutra. To dovodi do lomljenja, ispucalih vrhova i trajnih oštećenja. Prije izlaska na hladnoću, pobrinite se da je kosa u potpunosti suha, bilo da ste je osušili prirodno ili sušilom za kosu.

Pretjerano korištenje toplinskih uređaja

Sušila za kosu, pegle i uvijači zimi se koriste češće, no važno je prilagoditi način njihove upotrebe. Kosa je zimi već sama po sebi osjetljivija i sklonija oštećenjima, a dodatna toplina bez odgovarajuće pripreme samo pogoršava situaciju. Prije svakog toplinskog oblikovanja obavezno nanesite sprej za zaštitu od topline. Također, pokušajte smanjiti temperaturu na uređajima. Često nije potrebna najviša temperatura za postizanje željenog rezultata, pogotovo ako kosu stilizirate u manjim pramenovima.

Zanemarivanje dubinske njege

Suhoj i iscrpljenoj kosi potrebna je dodatna doza hidratacije. Mnogi zimi posežu za hranjivim maskama, ali ih često koriste na pogrešan način. Najčešća je pogreška nanošenje maske nakon regeneratora. Maska za kosu trebala bi zamijeniti regenerator, a ne nadopuniti ga. Pravilan redoslijed je: šampon, zatim maska koju ćete držati propisano vrijeme i temeljito isprati. Jednom tjedno priuštite kosi bogatu hidratantnu ili proteinsku masku kako biste joj vratili vlagu, elastičnost i snagu.

Uz malo više pažnje i prilagodbu svakodnevne rutine, moguće je proći kroz zimske mjesece sačuvavši zdrav i njegovan izgled kože i kose.