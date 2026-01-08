Od ravnih krojeva do barrel-leg modela: Traperice koje vrijedi uloviti na sniženju

Traperice su nezaobilazan klasik koji se lako uklapa u svaki stil i svaku sezonu. Upravo na sniženjima moguće je pronaći širok izbor modela – od bezvremenskih ravnih krojeva do aktualnih barrel-leg silueta – po cijenama koje ovu kupnju čine još isplativijom

Zimska sniženja svake godine donose idealnu priliku za promišljenu obnovu garderobe i ulaganje u komade koji će trajati više od jedne sezone. Među njima posebno se ističu traperice – bezvremenski klasik koji ima svoje mjesto u svakom ormaru, neovisno o osobnom stilu, dobi ili aktualnim trendovima. Upravo tijekom sniženja moguće je pronaći kvalitetne modele po znatno pristupačnijim cijenama, što ovu kupnju čini još isplativijom.

Ponuda traperica na sniženjima ove je zime iznimno raznolika. Uz klasične ravne modele koji već desetljećima čine temelj capsule garderobe, sve su prisutniji i suvremeniji krojevi koji prate aktualne modne smjerove. Barrel-leg traperice, s naglašenim volumenom i opuštenijom siluetom, nameću se kao trendovski izbor za one koji žele osvježiti svakodnevne kombinacije, dok su modeli visokog struka i dalje favorit zbog svoje nosivosti i laskavog kroja.

Jedna od najvećih prednosti traperica jest njihova svestranost. Lako se prilagođavaju različitim stilovima i prilikama, od ležernih dnevnih outfita do elegantnijih kombinacija. Uz pletivo i gležnjače idealne su za hladnije dane, dok ih s košuljom i klasičnim kaputom bez problema možemo nositi i u poslovnijem kontekstu. Upravo ta prilagodljivost čini ih jednim od rijetkih komada koji funkcioniraju tijekom cijele godine.

Prilikom kupnje traperica na sniženju važno je obratiti pažnju na kroj, sastav materijala i kvalitetu izrade. Vrijedi birati modele koji dobro pristaju tijelu i odgovaraju osobnom stilu, umjesto impulzivnih kupnji vođenih isključivo cijenom i trendovima. Neutralne boje i klasični krojevi dugoročno su sigurniji izbor, dok se trendovski modeli mogu birati kao nadopuna postojećoj kolekciji.

Zimska sniženja su savršena prilika za pametnu investiciju u traperice koje ćemo nositi sezonama unaprijed. U nastavku donosimo i naše favorite sa sniženja u popularnim high street trgovinama – modele koji spajaju kvalitetu, stil i odličnu cijenu.

Stradivarius - 19,99 €

Stradivarius - 19,99 €

Stradivarius - 19,99 €

Stradivarius - 19,99 €

Stradivarius - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 25,99 €

Zara - 11,99 €

Zara - 11,99 €

H&M - 13,99 €

H&M - 17,99 €

H&M - 23,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 27,99 €

COS - 59 €

COS - 68 €