Miranda Kerr u chic kompletu koji svi žele: Pronašli smo slatku budget verziju

Miranda Kerr još jednom je dokazala da i najjednostavniji komadi mogu izgledati luksuzno kada su savršeno stilizirani. Njezin chic komplet s dozom razigranosti osvojio je modne fanove i postao inspiracija za svakodnevne outfite

Nedavni dolazak jedne od najpoznatijih svjetskih manekenki Mirande Kerr u ABC studio u New Yorku pretvorio se u pravi street style trenutak, zahvaljujući sofisticiranom, ali razigranom kompletu koji na prvi pogled djeluje klasično - no krije neočekivani modni detalj.

Profimedia

Slavna manekenka nosila je bijeli pleteni komplet modne kuće Carolina Herrera iz kolekcije proljeće/ljeto 2026, koji se sastoji od skraćenog topa s tankim naramenicama i midi suknje visokog struka. Ono što ovaj look čini posebnim su crni kristali koji su raspoređeni po tkanini i iz daljine stvaraju dojam točkica, no zapravo je riječ o puno luksuznijoj verziji ovog vječnog uzorka.

Profimedia

Ovaj “lažni” točkasti efekt daje outfitu dozu glamura, ali zadržava njegovu nosivost, zbog čega je idealan i za dnevne i za večernje kombinacije. Kerr je cijeli look zaokružila tamnim sunčanim naočalama pravokutnog okvira i klasičnim crnim salonkama s otvorenom petom i šiljastim vrhom, a dodatnu dozu elegancije donijela je dijamantna ogrlica brenda Michael Hill.

I dok je originalni komplet dostupan na luksuznim platformama poput Net-a-Portera, pronašli smo i pristupačniju verziju u Stradivariusu koja vjerno prati ovaj stil - s točkicama umjesto kristala, ali s jednakim chic dojmom.