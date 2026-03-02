Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti

Slip haljine u stilu negližea ove sezone doživljavaju veliki povratak i potvrđuju status jednog od najpoželjnijih komada za proljeće. Dolaze u raznim bojama, najčešće izrađene od satena i ukrašene čipkom, a njihova najveća prednost je svestranost - mogu se nositi u dnevnim ili večernjim kombinacijama

Slip haljine u stilu negližea ove sezone zauzimaju posebno mjesto među proljetnim trendovima, potvrđujući da granica između kućne odjeće i svakodnevne mode nikada nije bila tanja. Inspirirane donjim rubljem, ali oblikovane tako da izgledaju sofisticirano i urbano, ove haljine donose kombinaciju ženstvenosti, minimalizma i suptilne zavodljivosti.

Ovog proljeća slip haljine najčešće dolaze u kombinaciji satena i čipke, materijala koji im daju prepoznatljiv, profinjen izgled. Boje variraju od klasičnih crne, bijele i boje šampanjca do pastelnih nijansi i dubokih tonova poput maslinaste, čokoladne ili tamnoplave. Upravo ta raznolikost omogućuje da se ovaj komad prilagodi različitim stilovima – od romantičnog do modernog i minimalističkog. Lagani krojevi prate liniju tijela, ali bez pretjerane naglašenosti, što ih čini nosivima i izvan večernjih prilika.

Ono što slip haljine čini posebno zanimljivima jest njihova svestranost. Iako su nekada bile rezervirane isključivo za noćne izlaske, danas se lako uklapaju u dnevne kombinacije. Možeš ih nositi preko obične bijele majice ili tankog pletiva, uz tenisice ili balerinke, čime dobivaju opušten, ali trendi karakter. Vrlo efektno izgledaju i u kombinaciji s trapericama, kada se nose poput tunike, uz dodatak ravnih sandala ili mokasinki. Za hladnije proljetne dane idealno ih je upariti s oversized sakoom, kožnom jaknom ili laganim balonerom, čime se postiže zanimljiv kontrast između nježnih materijala i strukturiranih komada.

Posebna prednost ovog trenda leži u činjenici da slip haljina lako prelazi iz dnevne u večernju varijantu. Dovoljno je promijeniti obuću i modne dodatke – sandale s tankim remenčićima, mala torbica i decentan nakit pretvaraju je u elegantan outfit za večeru ili izlazak. Upravo ta prilagodljivost čini je jednim od ključnih komada proljetne garderobe.

Slip haljine simbol su modernog pristupa ženstvenosti: ležerne, ali sofisticirane, jednostavne, a opet izrazito efektne. Ove sezone potvrđuju status modnog must-have komada koji se nosi u svim prilikama, od jutarnje kave do večernjih događanja. U nastavku donosimo i najljepše modele iz aktualnih high street kolekcija koji savršeno prate ovaj trend.

H&M - 44,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 27,99 €

H&M - 29,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 119,99 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €