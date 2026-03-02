403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
NEGLIŽE ESTETIKA

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti

Žena.hr
2. ožujka 2026.
Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Zara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Slip haljine u stilu negližea ove sezone doživljavaju veliki povratak i potvrđuju status jednog od najpoželjnijih komada za proljeće. Dolaze u raznim bojama, najčešće izrađene od satena i ukrašene čipkom, a njihova najveća prednost je svestranost - mogu se nositi u dnevnim ili večernjim kombinacijama

Slip haljine u stilu negližea ove sezone zauzimaju posebno mjesto među proljetnim trendovima, potvrđujući da granica između kućne odjeće i svakodnevne mode nikada nije bila tanja. Inspirirane donjim rubljem, ali oblikovane tako da izgledaju sofisticirano i urbano, ove haljine donose kombinaciju ženstvenosti, minimalizma i suptilne zavodljivosti. 

Ovog proljeća slip haljine najčešće dolaze u kombinaciji satena i čipke, materijala koji im daju prepoznatljiv, profinjen izgled. Boje variraju od klasičnih crne, bijele i boje šampanjca do pastelnih nijansi i dubokih tonova poput maslinaste, čokoladne ili tamnoplave. Upravo ta raznolikost omogućuje da se ovaj komad prilagodi različitim stilovima – od romantičnog do modernog i minimalističkog. Lagani krojevi prate liniju tijela, ali bez pretjerane naglašenosti, što ih čini nosivima i izvan večernjih prilika.

Ono što slip haljine čini posebno zanimljivima jest njihova svestranost. Iako su nekada bile rezervirane isključivo za noćne izlaske, danas se lako uklapaju u dnevne kombinacije. Možeš ih nositi preko obične bijele majice ili tankog pletiva, uz tenisice ili balerinke, čime dobivaju opušten, ali trendi karakter. Vrlo efektno izgledaju i u kombinaciji s trapericama, kada se nose poput tunike, uz dodatak ravnih sandala ili mokasinki. Za hladnije proljetne dane idealno ih je upariti s oversized sakoom, kožnom jaknom ili laganim balonerom, čime se postiže zanimljiv kontrast između nježnih materijala i strukturiranih komada.

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Zara

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Zara

Posebna prednost ovog trenda leži u činjenici da slip haljina lako prelazi iz dnevne u večernju varijantu. Dovoljno je promijeniti obuću i modne dodatke – sandale s tankim remenčićima, mala torbica i decentan nakit pretvaraju je u elegantan outfit za večeru ili izlazak. Upravo ta prilagodljivost čini je jednim od ključnih komada proljetne garderobe.

Slip haljine simbol su modernog pristupa ženstvenosti: ležerne, ali sofisticirane, jednostavne, a opet izrazito efektne. Ove sezone potvrđuju status modnog must-have komada koji se nosi u svim prilikama, od jutarnje kave do večernjih događanja. U nastavku donosimo i najljepše modele iz aktualnih high street kolekcija koji savršeno prate ovaj trend.

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
H&M - 44,99 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
H&M - 69,99 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
H&M - 24,99 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
H&M - 27,99 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
H&M - 29,99 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Mango - 49,99 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Mango - 119,99 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Massimo Dutti - 79,95 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Zara - 49,95 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Zara - 89,95 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Zara - 35,95 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Zara - 35,95 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Zara - 59,95 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Zara - 35,95 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Zara - 39,95 €

Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti
Zara - 29,95 €

Pročitajte još o:
Slip HaljineModni Trendovi Za ProljećeHigh Street Ponuda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEGLIŽE ESTETIKA
Slip haljine, spoj romantike i seksepila: Ovo su naši high street favoriti