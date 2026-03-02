Najbolje odjevene zvijezde SAG nagrada: Povratak zlatnog doba Hollywooda na crveni tepih

Ovogodišnja, 32. po redu dodjela nagrada Ceha filmskih glumaca, poznata pod novim imenom "The Actor Awards", podigla je ljestvicu uvevši po prvi put službeni dress code: "Reinterpretacija holivudskog glamura 20-ih i 30-ih godina". Zvijezde su objeručke prihvatile izazov, a rezultat je bio spektakularan povratak klasične elegancije i besprijekornog stila na crveni tepih. Među brojnim uzvanicima, nekoliko se dama posebno istaknulo svojim modnim odabirima. Demi Moore donijela je pravu dozu holivudske drame u skulpturalnoj crnoj haljini s potpisom Schiaparelli Couture, čiji je arhitektonski dizajn bio jedan od trenutaka večeri. Gwyneth Paltrow oduševila je u crnoj čipkastoj haljini kuće Givenchy, postigavši savršen spoj odvažnosti i bezvremenske sofisticiranosti. Emma Stone nastavila je svoj pobjednički niz u prilagođenoj Louis Vuitton kreaciji nježne lila boje koja je bila moderna interpretacija stila 30-ih. Granice mode pomaknula je i Teyana Taylor u nadrealističkoj, skulpturalnoj haljini dizajnera Thoma Brownea koja je predstavljala pravo umjetničko djelo. Zanimljiv zaokret napravila je i Jenna Ortega, odabravši slip haljinu boje šampanjca kao posvetu filmskoj ikoni Jean Harlow.

Ovogodišnja dodjela nagrada pokazala je da je crveni tepih i dalje platforma za vrhunsku kreativnost. Prihvaćanjem teme zlatnog doba Hollywooda, zvijezde su nas podsjetile na moć bezvremenske elegancije i dokazale da se klasika uvijek može reinterpretirati na uzbudljiv i suvremen način, postavivši visoke standarde za ostatak sezone.