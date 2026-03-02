Ožujak bez milosti: Pet horoskopskih znakova u najtežem mjesecu godine

Ožujak 2026. godine testirat će našu izdržljivost, ali i nagraditi one koji pokažu strpljenje i mudrost. Zato je važno dobro se pripremiti - osobito ako ste pripadnik jednog od ovih pet znakova

Dok se priroda polako budi iz zimskog sna, astrološka klima u ožujku 2026. godine donosi sve samo ne mir. Pred nama je razdoblje intenzivnih promjena, emocionalnih testova i neizbježne potrebe za redefiniranjem osobnih granica. Ključni kozmički događaji, poput snažne pomrčine Mjeseca i zloglasnog retrogradnog Merkura, stavit će pet znakova Zodijaka pod poseban pritisak, tjerajući ih da se suoče s istinama koje su dugo gurali pod tepih.

Ovaj mjesec nije vrijeme za velike korake i hrabre početke, već za duboku introspekciju, strpljenje i mudro upravljanje energijom.

Kozmička oluja na pomolu

Ožujak započinje dramatično, s potpunom pomrčinom Mjeseca u znaku djevice trećeg ožujka. Ova takozvana "krvava" pomrčina djelovat će kao snažan katalizator za završetke i otpuštanja. Njezina energija tjera nas da skinemo ružičaste naočale i suočimo se s golom realnošću, ubrzavajući procese koji su već neko vrijeme u tijeku, sviđalo se to nama ili ne.

Dodatni kaos u komunikaciji, tehnologiji i planiranju donosi retrogradni Merkur, koji će se sve do 20. ožujka kretati kroz osjetljivi znak riba. Pripremite se na nesporazume, kašnjenja, tehničke poteškoće i iznenadni povratak osoba iz prošlosti koje sa sobom donose neriješene priče. Istovremeno, ulazak Saturna i Neptuna u znak ovna stvara neobičan spoj discipline i zbunjenosti, postavljajući pred sve nas zahtjev da preuzmemo odgovornost za svoje živote, čak i ako nismo sigurni koji je sljedeći korak. Malo olakšanje stiže desetog ožujka, kada Jupiter kreće direktno, no i dalje je potreban oprez, osobito u financijskim odlukama.

Znakovi na prvoj liniji iskušenja

Iako će svi osjetiti intenzitet ožujka, pet će znakova biti na direktnom udaru ovih astroloških turbulencija.

Djevica: Vrijeme za otpuštanje kontrole

Za pedantne djevice, ožujak donosi iznimno osobne i duboke izazove. Pomrčina Mjeseca u njihovom znaku prisilit će ih na suočavanje s vlastitim potrebama koje su predugo zanemarivale zbog ugađanja drugima. Pritisak će biti posebno naglašen u partnerskim odnosima, jer se retrogradni Merkur odvija u njihovoj sedmoj kući partnerstva, donoseći nerazumijevanje i stare probleme na površinu. Moguć je i povratak bivših partnera koji će testirati njihovu emocionalnu stabilnost. Ključ za preživljavanje ovog mjeseca leži u otpuštanju urođenog perfekcionizma i rješavanju zaostalih obaveza bez stvaranja dodatnog stresa.

Ribe: Egzistencijalna kriza i potraga za sobom

Budući da se retrogradni Merkur kreće upravo kroz njihov znak, ribe će se suočiti s dubokom krizom identiteta. Osjećaj zbunjenosti, tjeskobe i svojevrsne "egzistencijalne glavobolje" bit će njihov stalni pratitelj. Planovi i odluke koje su donijele početkom godine mogli bi se privremeno raspasti, ostavljajući ih da plutaju bez jasnog smjera. Strpljenje je sada ključno. Ribama se savjetuje da do 20. ožujka izbjegavaju donošenje bilo kakvih važnih odluka i da se umjesto toga posvete reviziji postojećih planova i osluškivanju svoje intuicije.

Blizanci: Komunikacijski kaos u karijeri

Kao znak kojim vlada Merkur, blizanci će snažno osjetiti njegov retrogradni hod, a najviše će se to odraziti na polju karijere. Svaki e-mail, poruka ili usmena uputa nosi potencijal za nesporazum s nadređenima i kolegama. To može stvoriti velik stres i osjećaj nesigurnosti u vlastiti profesionalni ugled. Fokus mora biti na trostrukoj provjeri svih informacija prije slanja te na izbjegavanju davanja velikih obećanja koja u ovom kaotičnom razdoblju možda neće moći ispuniti.

Lav: Test izdržljivosti i postavljanja granica

Vatreni lavovi osjetit će pritisak na dva fronta: na radnom mjestu i u vlastitom energetskom sustavu. Moguće je da će morati naglo preuzeti odgovornosti kolega koji odustaju, što će ih dovesti na rub iscrpljenosti. Ignoriranje signala koje im tijelo šalje moglo bi rezultirati naglim padom energije i sindromom izgaranja. Reorganizacija tima i postavljanje jasnih granica bit će nužni za očuvanje zdravlja. U privatnim odnosima, dugo prešućivane stvari sada izlaze na vidjelo i zahtijevaju neizbježno razjašnjavanje.

Ovan: Sudar ambicije i odgovornosti

Iako ulaze u svoju sezonu i trebali bi prštati od energije, ovnovi će se osjećati sputano. Ulazak Saturna u njihov znak donosi nove, teške odgovornosti koje zahtijevaju disciplinu, a ne impulzivnost. Početak mjeseca može im donijeti osjećaj monotonije zbog nedostatka prave akcije, dok će ih financijski zaostaci tjerati na oprez. Ključni savjet za ovnove jest kontrola impulzivnosti. Umjesto srljanja u nove projekte bez plana, energiju trebaju usmjeriti na učvršćivanje onoga što su već postigli.