Ne bacajte pečenu piletinu: 5 jela kojima ćete oduševiti obitelj

S ovim idejama, ostaci piletine više nikada neće biti sinonim za dosadan obrok. Umjesto toga, postat će prilika za kulinarsku igru i stvaranje novih, ukusnih jela bez puno muke. Time ne samo da štedite novac, već i smanjujete bacanje hrane, pretvarajući jučerašnji ručak u današnju gozbu

Nedjeljni ručak je bio savršen, no hladnjak sada krije napola pojedeno pečeno pile koje tužno gleda u vas. Idući dan nitko ne želi jesti isto jelo, a pomisao na bacanje hrane stvara vam nelagodu. Srećom, ostaci pečene piletine nisu problem, već kulinarsko blago koje čeka svoju transformaciju. Uz malo mašte, taj ostatak može postati zvijezda novih, uzbudljivih jela koja će vaša obitelj obožavati.

Umjesto dosadnog podgrijavanja, iskoristite već pripremljeno meso kao temelj za brze i ukusne obroke. Donosimo pet jednostavnih i genijalnih recepata koji će ostacima piletine udahnuti novi život i riješiti vječno pitanje: "Što ćemo danas za ručak?"

Brza i kremasta tjestenina s piletinom

Tjestenina je uvijek spas za brzi obrok, a u kombinaciji s ostacima piletine postaje prava gurmanska poslastica gotova za manje od dvadeset minuta.

Sastojci:

300 g tjestenine po izboru (penne, fusilli)

2 šalice ostataka pečene piletine, očišćene od kostiju i kože

1 žlica maslinovog ulja

1 manji luk, nasjeckan

2 češnja češnjaka, nasjeckana

400 g pelata ili pasirane rajčice

100 ml vrhnja za kuhanje (ili nekoliko komadića mozzarelle)

sol, papar, sušeni bosiljak i origano

Priprema:

1. Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju.

2. Dok se tjestenina kuha, na maslinovom ulju zagrijte tavu i kratko prepržite nasjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte češnjak i pržite još minutu.

3. Dodajte komadiće piletine i kratko ih zagrijte.

4. Ulijte pelate ili pasiranu rajčicu, začinite mediteranskim biljem, posolite i popaprite. Pustite da se umak krčka nekoliko minuta.

5. Pred kraj kuhanja umiješajte vrhnje za kuhanje ili dodajte mozzarellu i miješajte dok se ne otopi.

6. Procijeđenu tjesteninu pomiješajte s pripremljenim umakom i odmah poslužite.

Sočne tortilje ili wrapovi za svaki ukus

Tortilje su savršena platforma za kreativnost, idealne za ručak koji možete ponijeti na posao ili poslužiti kao laganu večeru.

Sastojci:

4 tortilje

2 šalice natrgane pečene piletine

povrće po izboru: zelena salata, kukuruz iz konzerve, naribana mrkva, svježa paprika narezana na trakice

Za umak: 150 g kiselog vrhnja ili grčkog jogurta, 1 češanj češnjaka, malo vlasca (ili pikantna verzija: majoneza i sriracha umak)

Priprema:

1. Pripremite umak: u manjoj zdjeli pomiješajte kiselo vrhnje (ili grčki jogurt) sa sitno sjeckanim češnjakom i vlascem. Posolite i popaprite po ukusu.

2. U većoj zdjeli nježno pomiješajte natrganu piletinu s pripremljenim povrćem.

3. Svaku tortilju premažite pripremljenim umakom.

4. Po sredini rasporedite mješavinu piletine i povrća.

5. Zamotajte tortilju tako da prvo preklopite donji dio, a zatim bočne strane.

6. Po želji, kratko zapecite svaku tortilju na suhoj, zagrijanoj tavi kako bi postala hrskava.

Shutterstock

Bogata salata koja je potpuni obrok

Zaboravite na dosadne salate. Hladna piletina idealan je proteinski dodatak koji običnu salatu pretvara u cjelovit i zasitan obrok.

Sastojci:

2 šalice piletine narezane na trakice

1 velika zdjela miješane zelene salate

1 šalica cherry rajčica, prepolovljenih

1 svježi krastavac, narezan na kolutove

po želji: šaka maslina, komadići feta sira, prepržene sjemenke suncokreta

Za dresing: 4 žlice maslinovog ulja, 2 žlice limunovog soka, sol i papar

Priprema:

1. U velikoj zdjeli za salatu pomiješajte zelenu salatu, cherry rajčice i krastavce.

2. Dodajte trakice piletine i ostale dodatke po želji, poput maslina i feta sira.

3. U maloj staklenci ili posudici pomiješajte sastojke za dresing: maslinovo ulje, limunov sok, sol i papar. Dobro protresite ili promiješajte.

4. Prelijte dresing preko salate neposredno prije posluživanja.

5. Sve lagano izmiješajte i odmah poslužite.

Hrskave quesadille gotove za tren

Quesadille su omiljeno jelo mnogih jer su brze, jednostavne i nevjerojatno ukusne. Ovaj obrok gotov je za desetak minuta i sigurno će postati favorit cijele obitelji.

Sastojci:

4 tortilje

1,5 šalica naribanog sira (cheddar, gauda)

1,5 šalica nasjeckane pečene piletine

po želji: pola šalice kukuruza, crvenog graha iz konzerve ili sitno sjeckane paprike

Za posluživanje: salsa, kiselo vrhnje, guacamole

Priprema:

1. Zagrijte suhu, široku tavu na srednje jakoj vatri.

2. Na jednu polovicu tortilje ravnomjerno rasporedite naribani sir, zatim komadiće piletine i dodatke po želji.

3. Preklopite drugu polovicu tortilje preko nadjeva i lagano pritisnite.

4. Pažljivo stavite quesadillu na vruću tavu.

5. Pecite 2-3 minute sa svake strane, dok tortilja ne dobije zlatno-smeđu boju, a sir se potpuno ne otopi.

6. Ponovite postupak s preostalim tortiljama. Poslužite vruće, narezane na trokute, uz umake po želji.

Shutterstock

Aromatični umak s piletinom i gljivama

Za one dane kada žudite za toplim i utješnim jelom, pripremite gusti umak, odnosno saft, od piletine i gljiva koji se savršeno slaže s njokima, širokim rezancima, rižom ili palentom.

Sastojci:

2 šalice piletine narezane na kockice

1 žlica ulja

1 luk, sitno nasjeckan

250 g šampinjona, narezanih na listiće

200 ml pilećeg ili povrtnog temeljca

100 ml vrhnja za kuhanje

prstohvat sušene majčine dušice ili provansalskih trava

sol i svježe mljeveni papar

Priprema:

1. Na zagrijanom ulju prepržite nasjeckani luk dok ne omekša.

2. Dodajte nasjeckane šampinjone i pržite ih dok ne puste vodu i ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju.

3. U tavu dodajte piletinu narezanu na kockice i kratko promiješajte.

4. Podlijte sve temeljcem, posolite, popaprite i dodajte začinsko bilje.

5. Pustite da se sve krčka na laganoj vatri desetak minuta kako bi se okusi povezali.

6. Na kraju umiješajte vrhnje za kuhanje, kratko prokuhajte da se umak zgusne i poslužite toplo uz prilog po izboru.