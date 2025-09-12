Michael Kors u novoj kolekciji spojio zemljane tonove i eleganciju – sljedeće sezone nosimo safari estetiku

Michael Kors otvorio je Tjedan mode u New Yorku kolekcijom koja spaja prirodno i elegantno, inspiriranom putovanjima, safari estetikom načinom odijevanja u toplim krajevima poput Indonezije i Francuske Polinezije.

Na pisti su se izmjenjivali lagani kaftani, ležerne hlače, prozračne haljine i elegantni gradski komadi, sve u zemljanim tonovima smeđe, bijele i crne. Poseban naglasak stavljen je na teksture i slojevitost, dok su detalji u žutoj i ružičastoj kolekciji dali živost.

Među gostima su bili Anna Wintour, Gwyneth Paltrow, Suki Waterhouse i Law Roach.