Dama sa špice u modernom poslovnom outfitu: Suknja koja ruši sva pravila

Ovaj outfit pokazuje kako 'office look' ne mora biti monoton. Uz malo hrabrosti, igru s krojevima i pažljivo birane detalje, moguće je stvoriti kombinaciju koja istovremeno djeluje profesionalno, moderno i izuzetno upečatljivo

Ova odjevna kombinacija, koju je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf na zagrebačkoj špici, savršen je primjer kako poslovni stil može izgledati moderno, odvažno i nimalo dosadno. Spoj klasičnih komada i upečatljivih detalja stvara outfit koji odiše samopouzdanjem i stilom.

Sako koji daje ton

Glavnu riječ vodi strukirani tamni sako s decentnim prugastim uzorkom, koji cijelom looku daje strukturu i ozbiljnost. Poseban naglasak dolazi kroz veliki tamnoplavi broš u obliku cvijeta na reveru - detalj koji klasičan komad pretvara u statement.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Biznis look s pomakom

Ispod sakoa nalazi se klasična bijela pamučna košulja uparena s tamnom kravatom. Ovaj detalj sve se češće vraća u žensku modu i donosi dozu androgine elegancije, balansirajući između poslovnog i modno osviještenog izričaja.

Suknja koja privlači poglede

Središnji dio outfita čini tamna suknja sa satenskim sjajem i asimetričnim prorezima koji pri hodu stvaraju efekt dinamičnih traka. Ovakav dekonstruirani dizajn podsjeća na estetiku brendova poput Klisaba i daje cijeloj kombinaciji modernu, gotovo avangardnu notu.

Maksi suknje od trapera i sličnih čvršćih materijala jedan su od vodećih trendova za proljeće 2026. Ovaj model savršeno reinterpretira klasične jeans komade i unosi svježinu u urbanu modu.

Čizme kao modni twist

Look je dodatno zaokružen visokim čizmama do koljena na tanku petu, izrađenima od tamnog trapera. One ne samo da vizualno izdužuju siluetu, već i dodatno naglašavaju trendovski karakter kombinacije. Slične čizme bile su vrlo popularne u Zarinoj kolekciji, a sada se takve, ali s nižom petom mogu naći u Dieselu.

Diesel VENUS - sada 451,95 €

Crne sunčane naočale četvrtastog okvira i velika torba daju dozu urbane nonšalancije i praktičnosti, dok cijeli outfit zadržava elegantan i promišljen dojam. Upravo ti detalji podižu kombinaciju iz klasične u besprijekorno stiliziranu.