Dama sa špice u modernom poslovnom outfitu: Suknja koja ruši sva pravila
Ova odjevna kombinacija, koju je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf na zagrebačkoj špici, savršen je primjer kako poslovni stil može izgledati moderno, odvažno i nimalo dosadno. Spoj klasičnih komada i upečatljivih detalja stvara outfit koji odiše samopouzdanjem i stilom.
Sako koji daje ton
Glavnu riječ vodi strukirani tamni sako s decentnim prugastim uzorkom, koji cijelom looku daje strukturu i ozbiljnost. Poseban naglasak dolazi kroz veliki tamnoplavi broš u obliku cvijeta na reveru - detalj koji klasičan komad pretvara u statement.
Biznis look s pomakom
Ispod sakoa nalazi se klasična bijela pamučna košulja uparena s tamnom kravatom. Ovaj detalj sve se češće vraća u žensku modu i donosi dozu androgine elegancije, balansirajući između poslovnog i modno osviještenog izričaja.
Suknja koja privlači poglede
Središnji dio outfita čini tamna suknja sa satenskim sjajem i asimetričnim prorezima koji pri hodu stvaraju efekt dinamičnih traka. Ovakav dekonstruirani dizajn podsjeća na estetiku brendova poput Klisaba i daje cijeloj kombinaciji modernu, gotovo avangardnu notu.
Maksi suknje od trapera i sličnih čvršćih materijala jedan su od vodećih trendova za proljeće 2026. Ovaj model savršeno reinterpretira klasične jeans komade i unosi svježinu u urbanu modu.
Čizme kao modni twist
Look je dodatno zaokružen visokim čizmama do koljena na tanku petu, izrađenima od tamnog trapera. One ne samo da vizualno izdužuju siluetu, već i dodatno naglašavaju trendovski karakter kombinacije. Slične čizme bile su vrlo popularne u Zarinoj kolekciji, a sada se takve, ali s nižom petom mogu naći u Dieselu.
Crne sunčane naočale četvrtastog okvira i velika torba daju dozu urbane nonšalancije i praktičnosti, dok cijeli outfit zadržava elegantan i promišljen dojam. Upravo ti detalji podižu kombinaciju iz klasične u besprijekorno stiliziranu.