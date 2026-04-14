Melania Trump zablistala u bijeloj haljini koja je poput platna za cvijeće

Melania Trump i kraljica Máxima svojim su modnim odabirima još jednom dokazale kako su samopouzdanje i elegancija univerzalni jezik koji svi razumiju

Svečani ulaz Bijele kuće u ponedjeljak navečer bio je pozornica za susret visoke politike i besprijekorne elegancije. Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump ugostili su nizozemskog kralja Willema-Alexandera i kraljicu Máximu, priredivši večeru koja je označila krunu prvog dana njihova trodnevnog radnog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Iako su u fokusu bili razgovori o jačanju transatlantskih veza, oči javnosti bile su, kao i uvijek u ovakvim prilikama, uprte u modne odabire dviju dama koje slove za ikone stila.

Melania Trump i kraljica Máxima, svaka vjerna svom prepoznatljivom izričaju, ponovno su pokazale kako moda može biti moćan alat diplomacije, šaljući poruke kroz pažljivo odabrane krojeve, boje i detalje.

Profimedia

Bijela haljina kao platno za cvjetnu umjetnost

Za ovu svečanu prigodu, Melania Trump odabrala je kreaciju koja je istovremeno bila profinjena i dramatična. Prva dama zablistala je u elegantnoj bijeloj haljini britansko-turskog brenda Erdem, čije kreacije obožavaju i članice britanske kraljevske obitelji. Njezin odabir stoga se može protumačiti i kao suptilna modna poruka o povezivanju svjetova.

Riječ je o midi haljini bez rukava, čija se posebnost krila u teksturiranoj bijeloj podlozi preko koje su se protezale velike, reljefne crne cvjetne aplikacije. Ovaj efektan kontrast stvorio je dojam nosive umjetnosti, dajući klasičnoj silueti moderan i odvažan prizvuk. Kreacija je savršeno pratila Melanijinu figuru, a cjelokupan dojam upotpunila je klasičnim crnim salonkama s visokom potpeticom. Uz svoju prepoznatljivu frizuru sjajnih, blago valovitih uvojaka i decentan nakit, Melania je postigla izgled koji je istovremeno bio moćan i krajnje elegantan.

Profimedia

Kraljičina oda bojama i samopouzdanju

S druge strane, kraljica Máxima još je jednom potvrdila status jedne od najbolje odjevenih kraljica, poznate po ljubavi prema jarkim bojama i odvažnim krojevima. Za večeru u Bijeloj kući odabrala je haljinu upečatljive narančaste boje koja je predstavljala živopisan kontrast Melanijinoj monokromatskoj paleti.

Profimedia

Njezina kreacija isticala se elegantnim draperijama koje su se prelijevale preko torza te naglašenim strukom koji je laskao njezinoj silueti. Izborom ove tople i energične boje, Máxima je unijela dašak svog prepoznatljivog temperamenta u formalno okruženje. Dvije dame, fotografirane jedna uz drugu ispred svečanih stražara i nacionalnih zastava, stvorile su vizualno skladan, ali stilski različit par, potvrđujući da elegancija dolazi u mnogo oblika.