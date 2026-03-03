Glamur na poslovni način: Melania u elegantnom odijelu pokazala savršenu proljetnu frizuru

Dok je predsjedala sjednicom United Nations Security Council u New Yorku, Melania Trump ispisala je povijest kao prva američka prva dama na čelu tog tijela - ali pažnju javnosti, uz snažne poruke o miru, ukrala je i njezin outfit i besprijekorna frizura idealna za proljeće

Sjedinjene Države u ožujku su preuzele rotirajuće predsjedanje Vijećem sigurnosti, a prvu sjednicu vodila je upravo Melania Trump. Tema je bila posvećena djeci, tehnologiji i obrazovanju u ratnim područjima, čime je nastavila svoj dugogodišnji angažman oko dobrobiti djece. U govoru je naglasila kako je obrazovanje temelj trajnog mira te poručila da 'mir ne mora biti krhak', u trenutku kada su globalne napetosti ponovno u fokusu svjetske politike.

Moćno odijelo i prepoznatljiv beauty potpis

Za ovu važnu prigodu odabrala je tamno, strukirano 'power suit' odijelo s potpisom modne kuće Dolce & Gabbana - kroj koji odiše autoritetom i samopouzdanjem. Look je upotpunila klasičnim salonkama brenda Manolo Blahnik, ostajući vjerna sofisticiranoj eleganciji.

No, mnogima je za oko zapela njezina frizura. Duga, njegovana kosa s razdjeljkom na sredini i mekanim, voluminoznim valovima djelovala je glamurozno, a svijetli pramenovi savršeno joj uokviruju lice. Medene i zlatne nijanse skidaju godine, pa tako i u slučaju Prve dame SAD-a.

Poruke mira u središtu pozornosti

Iako je modni odabir privukao brojne poglede, fokus sjednice bio je na porukama mira i obrazovanja. Melania je istaknula kako znanje gradi razumijevanje i smanjuje strah, pozivajući članice Vijeća na zaštitu prava djece na obrazovanje, čak i u najtežim okolnostima. Bio je to trenutak u kojem su se politika, diplomacija i visoka moda ispreplele.