403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ljepota
BESPRIJEKORAN STIL

Glamur na poslovni način: Melania u elegantnom odijelu pokazala savršenu proljetnu frizuru

Ana Ivančić
3. ožujka 2026.
Glamur na poslovni način: Melania u elegantnom odijelu pokazala savršenu proljetnu frizuru
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Dok je predsjedala sjednicom United Nations Security Council u New Yorku, Melania Trump ispisala je povijest kao prva američka prva dama na čelu tog tijela - ali pažnju javnosti, uz snažne poruke o miru, ukrala je i njezin outfit i besprijekorna frizura idealna za proljeće

Sjedinjene Države u ožujku su preuzele rotirajuće predsjedanje Vijećem sigurnosti, a prvu sjednicu vodila je upravo Melania Trump. Tema je bila posvećena djeci, tehnologiji i obrazovanju u ratnim područjima, čime je nastavila svoj dugogodišnji angažman oko dobrobiti djece. U govoru je naglasila kako je obrazovanje temelj trajnog mira te poručila da 'mir ne mora biti krhak', u trenutku kada su globalne napetosti ponovno u fokusu svjetske politike.

Glamur na poslovni način: Melania u elegantnom odijelu pokazala savršenu proljetnu frizuru
Profimedia

Moćno odijelo i prepoznatljiv beauty potpis

Za ovu važnu prigodu odabrala je tamno, strukirano 'power suit' odijelo s potpisom modne kuće Dolce & Gabbana - kroj koji odiše autoritetom i samopouzdanjem. Look je upotpunila klasičnim salonkama brenda Manolo Blahnik, ostajući vjerna sofisticiranoj eleganciji.

Glamur na poslovni način: Melania u elegantnom odijelu pokazala savršenu proljetnu frizuru
Profimedia

No, mnogima je za oko zapela njezina frizura. Duga, njegovana kosa s razdjeljkom na sredini i mekanim, voluminoznim valovima djelovala je glamurozno, a svijetli pramenovi savršeno joj uokviruju lice. Medene i zlatne nijanse skidaju godine, pa tako i u slučaju Prve dame SAD-a. 

Glamur na poslovni način: Melania u elegantnom odijelu pokazala savršenu proljetnu frizuru
Profimedia

Poruke mira u središtu pozornosti

Iako je modni odabir privukao brojne poglede, fokus sjednice bio je na porukama mira i obrazovanja. Melania je istaknula kako znanje gradi razumijevanje i smanjuje strah, pozivajući članice Vijeća na zaštitu prava djece na obrazovanje, čak i u najtežim okolnostima. Bio je to trenutak u kojem su se politika, diplomacija i visoka moda ispreplele.

Pročitajte još o:
Melania TrumpFrizura
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BESPRIJEKORAN STIL
Glamur na poslovni način: Melania u elegantnom odijelu pokazala savršenu proljetnu frizuru