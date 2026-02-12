Spektakl Margot Robbie na crvenom tepihu: Najbolji lookovi na turneji 'Orkanski visovi'

Nakon što je svijet obojila u ružičasto za promociju filma "Barbie", Margot Robbie je napravila potpuni zaokret u mračnu paletu gotičke romanse. Za promotivnu turneju filma "Orkanski visovi", glumica je sa stilistom Andrewom Mukamaloom ponovno dokazala da je kraljica "method dressinga". Njihova modna odiseja nije bila samo niz lijepih kombinacija, već duboka interpretacija književnog klasika Emily Brontë, gdje je svaka odjevna kombinacija pomno odabrana kako bi ispričala priču o tragičnoj ljubavi Catherine i Heathcliffa.

Srž koncepta bilo je izravno povezivanje odjeće s motivima iz romana. Tako je crveni komplet od zmijske kože dizajnerice Dilare Fındıkoğlu bio referenca na Heathcliffovu uvredu Catherine: "Radije bih da me zagrli zmija". Vrhunac turneje bile su svjetske premijere u Los Angelesu, Parizu i Londonu, gdje je tim Robbie-Mukamal predstavio tri monumentalne kreacije. U Los Angelesu, Robbie je nosila Schiaparelli balsku haljinu s crnim korzetom i dramatičnom crvenom suknjom, simbolizirajući propast imanja Wuthering Heights. Izgled je upotpunila dijamantna ogrlica "Taj Mahal", koja je nekoć pripadala Elizabeth Taylor, čime je povučena paralela s još jednom velikom i burnom ljubavi. Za Pariz je odabran Chanel i veličanstvena haljina od crvenog baršuna koja je evocirala viktorijansku siluetu s modernim prizvukom. Ipak, najkonceptualniji trenutak dogodio se u Londonu. Robbie se pojavila u prozirnoj korzet-haljini dizajnerice Dilare Fındıkoğlu, ukrašenoj detaljima od sintetičke kose. Izgled je bio izravan omaž viktorijanskom "nakitu za žalovanje", koji se izrađivao od kose preminulih. Nosila je i repliku narukvice koju je Charlotte Brontë dala izraditi od kose svojih sestara, Emily i Anne, spojivši tako povijest, književnost i modu.

Osim spektakularnih premijernih izdanja, turneja je bila ispunjena i brojnim drugim gotičkim i povijesno nadahnutim kombinacijama. Posebno su se istaknuli arhivski komadi Johna Galliana i Vivienne Westwood, a korzeti su bili sveprisutni motiv kao simbol viktorijanske sputanosti, uvijek predstavljeni na moderan način.