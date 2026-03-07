Horoskop za nedjelju: Jarci su aktivni u spavaćoj sobi, a Škorpioni neka ne nameću svoje stavove

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Nezahvalno je biti zavodnik kad vas ne prihvaćaju onako kako biste vi željeli. Nemojte se zato nametati, nego se strpite. POSAO: Danas nećete lako nalaziti zajednički jezik niti sa suradnicima, niti sa šefovima. Stoga šutite i radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Bik

LJUBAV: Ako je bilo obiteljskih peripetija, danas će se raščistiti, ali vaši osobni odnosi još vam ne pružaju zadovoljstvo kakvo očekujete. POSAO: Kako dan bude prolazio, vi ćete se sve manje truditi oko posla jer će vam nedostajati motivacije za rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba vam relaksacija.

Blizanci

LJUBAV: Razmatrat ćete svoje i partnerove životne navike, te nastojati svoj zajednički život organizirati što bolje. POSAO: Napokon će krenuti one male protekcije koje će vam olakšati posao. Bit će to dragocjena pomoć. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sjedite na hladnom.

Rak

LJUBAV: Male nesuglasice bit će potpuno zaboravljene u popodnevnim satima kad ćete se još više zbližiti. POSAO: Mala nadmudrivanja s nekim od suradnika danas će biti završena i stvari će krenuti u novom pravcu. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje volite ići.

Lav

LJUBAV: Balansirat ćete između onog što bi vi željeli i onog što otkrijete kao realnost. To neće biti isto. POSAO: Danas biste u poslu mogli pokazati zavidnu razinu intuicije. Stoga se oslanjajte na svoj unutrašnji glas. ZDRAVLJE&SAVJET: Nalazite rješenje za manje probavne smetnje.

Djevica

LJUBAV: Dok dan bude prolazio, vi ćete sve više razmišljati o sebi i svom partneru, kao i o tome kakva vam je veza. POSAO: Bit će potrebne vaše male prilagodbe kako bi sklopili jedan posao. Zato ne srljajte, nego surađujte. ZDRAVLJE&SAVJET: Duševni nemir.

Vaga

LJUBAV: Osoba s kojom radite pokazat će vam svoje emotivno lice. Bit će ranjiva, ali željet će vam se približiti. POSAO: U malim stvarima na poslu danas biste mogli briljirati. To ne znači da su vaše ambicije manje. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost probavnog sustava.

Škorpion

LJUBAV: U popodnevnim satima moglo bi doći do malog emotivnog uznemirenja, pa računajte s tim. Proći će. POSAO: Danas trebate biti maksimalno taktični i više slušati što vam sugeriraju ljudi oko vas s kojim radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne namećite svoje mišljenje.

Strijelac

LJUBAV: Vaše društvo i prijatelji neće biti u skladu s vašom vezom ili partnerom. Ovaj put morat ćete ih razdvojiti. POSAO: Nećete biti zadovoljni svojim rezultatima. Činit će vam se da niste dobili adekvatnu nagradu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uspoređujte se s drugima.

Jarac

LJUBAV: Ništa vas neće spriječiti da obnovite svoj seksualni život. U tome ćete biti uspješniji u drugom dijelu dana. POSAO: Napokon će doći do dogovora i rješenja za dio novih ili mladih suradnika u poslu. Bit će vam drago zbog toga. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste dobro.

Vodenjak

LJUBAV: Dan je pogodan za izlaske i zabave. Bez obzira na to što možda radite, ne dopustite da vam društveni život stagnira. POSAO: Spremni ste pružiti ruku podrške svim mladim suradnicima na poslu. Oni će to znati cijeniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Ribe

LJUBAV: Bit ćete jako raspoloženi za ljubav, ali će partnera ili vas okolnosti navoditi na previše strastvena reagiranja. POSAO: Oni koji rade od kuće ili u malim firmama danas će se morati boriti svim srcem za svaku sitnicu. Bit će naporno. ZDRAVLJE&SAVJET: Umor, nervoza i tjeskoba.

