Maja Cvjetković u predobrom jesenskom outfitu s najslađim modnim detaljem

Zagrebačka špica svake subote donosi mnoštvo upečatljivih modnih kombinacija, a i ovoga puta objektiv našeg fotografa uhvatio je zanimljive outfite. Među njima se istaknuo i pravi jesenski look bivše misice Maje Cvjetković koja je zasjala u elegantnoj kombinaciji.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Predivna brineta odjenula je kratku haljinu lepršavog kroja, s različitim uzorcima u ružičastoj i zelenoj nijansi. Efektna, ali jednostavna kombinacija upotpunjena je bež kratkim balonerom koji je ovogodišnji must have. Baloner je sinonim za jesensku garderobu, a jednako dobro izgleda u opuštenim i elegantnim izdanjima.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Modni detalji poput crnog šešira s velikim obodom, bijelih čizama na petu te krem torbice outfit su učinili još boljim. Decentni zlatni nakit te sunčane naočale upotpunile su kombinaciju, no svakako najslađi modni detalj je medena pudlica koja je svojom pojavom razveselila sve prolaznike.