Problematični, razmaženi i željni ljubavi! Nasljednici 'Tajkuna' njegova su najveća slabost

Djeca Vladana Simonovića u seriji 'Tajkun' predstavljaju njegovu slabu točku, što u potpunosti dolazi do izražaja u drugoj sezoni ove hit regionalne serije. Događaje u drugoj sezoni pokreće njegova kći Mila, koja jedne večeri stiže kući napadnuta i zlostavljana. Tko stoji iza toga? Doznajte u drugoj sezoni 'Tajkuna', premijerno petkom i subotom na platformi Voyo.

Razmažena, problematična, kompleksnog odnosa sa svojim bogatim i utjecajnim ocem - Mila Simonović predstavnica je beogradske zlatne mladeži kojoj je omogućeno sve. Iako je materijalno osigurana te je odrastala u zlatnom kavezu uz tjelohranitelja i privatnog vozača, djevojčica nikad nije dobila dovoljno pozornosti od svog iznimno zaposlenog i ambicioznog oca. No, Vladan svoju djevojčicu obožava pa upravo napad na nju postaje motiv za dinamični zaplet druge sezone 'Tajkuna'.

Komplicirani odnos oca i kćeri izvrsno su prikazali svojim vještinama Teodora Dragićević i Dragan Bjelogrlić. Dok su o karijeri proslavljenog glumca ispisane stotine stranica, Teodora je na početku karijere. Ova talentirana djevojka iza sebe ima niz televizijskih i kazališnih uloga, a u životopis je upisala i dvije filmske uloge. U Beogradu je doselila pred srednjoškolsko obrazovanje te je sa svega 16 godina upisala tamošnji Fakultet dramskih umjetnosti. Uspješna djevojka snašla se u brojnim novim okolnostima tijekom života, a isto toliko uspješno pliva i u raznim ulogama koje se nižu u karijeri koja je krenula rano i punom parom.

Čudan, kompliciran, imućan i moćan - mladi poduzetnik Bojan Simonović trudi se ne ostati u sjeni svog uspješnog oca. Tijekom druge sezone, on se nalazi u Londonu, gdje ga je otac poslao studirati, dok je tijekom prve sezone Simonović bio jedan od ključnih likova serije. Želio je naslijediti očev uhodani posao, no nije mu išlo za rukom.

Utjelovio je Bojana poznati crnogorski glumac Vuk Jovanović. Tijekom godina karijere ostvario se u brojnim ulogama u serijama i filmovima, a njegov talent otkriven je još tijekom osnovne škole. U Beogradu je pohađao Fakultet dramskih umjetnosti, a tijekom snimanja prve sezone 'Tajkuna' veliku podršku imao je od Dragana Bjelogrlića, koji mu je savjetima pomagao tijekom snimanja popularne serije.

Drugu sezonu popularnog 'Tajkuna' gledajte premijerno na platformi Voyo - nove epizode svakog petka i subote.