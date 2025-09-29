Žene su poludjele za ružem Marte iz 'Sjena prošlosti': Saznale smo o kojoj je nijansi riječ

Gledateljice su oduševljene Martinim lookom i počele su se raspitivati o ružu koji nosi

Serija 'Sjene prošlosti' koja se prikazuje na RTL-u i na online platformi Voyo glavna je tema u ženskim krugovima, i to ne samo zbog intrigantnog scenarija, već i zbog šminke i odjeće glavnih junakinja koje su inspiracija gledateljicama.

U jednoj Facebook grupi obožavatelja serije jedna je gledateljica pitala ostale fanove znaju li koji ruž za usne Marta Novak, jedna od glavnih protagonistica serije, nanosi u sceni, a mi smo saznale odgovor. Javile smo se Heleni Sepl, vizažistici koja je odgovorna za Martin look, i ona nam je otkrila tajnu.

"Ruž koji Marta koristi u toj sceni, ujedno i njen najdraži, je kombinacija dvaju Kryolan ruževa. Nijanse su 401 i 405", rekla nam je Sepl te dodala: "Drago mi je da je Martin look izazvao tako lijepu reakciju publike."

Sada i ti možeš imati usne kao uvijek besprijekorno dotjerana Marta, a nove epizode serije 'Sjene prošlosti' gledaj od ponedjeljka do petka u 20.15 na RTL-u i 24 sata ranije na platformi Voyo.