Razmazi se SPA tretmanom kod kuće: Vodič kroz jesenski ritual nakon kojeg ćeš blistati

U ovom periodu naša koža traži dodatnu njegu kako bi se pripremila za hladnije dane

Jesen je stigla, donoseći sa sobom osjećaj topline i udobnosti. No hladnije vrijeme donosi sa sobom i promjenu njegu kože, koja u ovom prijelaznom razdoblju treba dodatnu njegu kako bi se pripremila za niže temperature. Umjesto skupih tretmana, stvori vlastiti SPA doživljaj u svom domu, koristeći prirodne sastojke iz svoje kuhinje.

Stvori svoju oazu mira

Prvi korak svakog opuštajućeg rituala je stvaranje atmosfere. Pronađi miran kutak u svom domu, priguši svjetla i upali svijeće s mirisom cimeta, vanilije ili bundeve. Pusti umirujuću glazbu za opuštanje i pripremi mekanu deku i šalicu toplog čaja. Udoban ogrtač i kvalitetni ručnici dodatno će pojačati osjećaj luksuza.

Unsplash

Hranjiva maska za lice

Započni svoj SPA dan hranjivom maskom koja će osvježiti kožu tvog lica. Bundeva, kraljica jeseni, bogata je antioksidansima i enzimima koji potiču obnovu stanica.

Recept: Pomiješaj dvije žlice pirea od bundeve, žličicu meda i prstohvat cimeta. Nanesi smjesu na čisto lice, izbjegavajući područje oko očiju. Ostavi da djeluje 15-20 minuta, a zatim isperi toplom vodom. Med će dubinski hidratizirati kožu, dok će cimet pružiti blagi piling.

Piling tijela za baršunasti osjećaj

Nakon lica, vrijeme je za njegu tijela. Piling je ključan za uklanjanje odumrlih stanica i poticanje cirkulacije, ostavljajući kožu svilenkasto glatkom.

Recept: Pomiješaj pola šalice smeđeg šećera, četvrtinu šalice otopljenog kokosovog ulja i žličicu začina za pitu od bundeve. Nježno umasiraj piling na vlažnu kožu kružnim pokretima, s posebnim naglaskom na laktove i koljena. Isperi i uživaj u mekoći.

Unsplash

Opuštajuća jesenska kupka

Nema boljeg načina za opuštanje od tople kupke koja otapa stres i napetost.

Recept: U toplu vodu dodaj 1 šalicu Epsom soli za opuštanje mišića, pola šalice sode bikarbone za omekšavanje kože i nekoliko kapi eteričnog ulja po izboru. Lavanda, cedar ili eukaliptus savršeno se uklapaju u jesenski ugođaj. Za dodatni dašak elegancije, dodaj kupki suhe latice ruže ili cvjetove kamilice.

Intenzivna njega kose

Hladan i suh zrak isušuje i kosu, stoga joj priušti hranjivu masku.

Recept: Pomiješaj dvije žlice kokosovog ulja i žlicu meda. Lagano zagrij smjesu da se sastojci sjedine, nanesi na kosu i tjeme te ostavi da djeluje 30 minuta. Nakon toga, temeljito isperi i operi kosu blagim šamponom.