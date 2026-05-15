Ante Vrban je dobio sina: 'On je najvažnije što mi se ikada dogodilo'

Slavni arhitekt otkrio je kako je postao otac prije mjesec i pol i da uživa u roditeljskoj ulozi

Poznati hrvatski arhitekt Ante Vrban, čije se ime već godinama povezuje s luksuznim interijerima, svjetskim nagradama i estetici koja spaja minimalizam i glamur, otkrio je da je dobio sina. Emotivnu vijest podijelio je tijekom gostovanja na događaju Ane Radišić 'Novi horizonti' u Opatiji, gdje je priznao kako mu se život potpuno promijenio.

“Prije mjesec i pol dana sam postao tata i u trenu se sve promijenilo. Sin mi je zdrav i presladak i svi smo potpuno ludi za njim. On je najvažnije što mi se ikada dogodilo i došao je u pravo vrijeme”, rekao je Vrban.

Iako je godinama prisutan u javnosti, Ante Vrban privatni život uvijek je držao podalje od reflektora, a identitet svoje obitelji čuva od medijske pažnje.

Bogata karijera

Rođen u Šibeniku, Vrban je vrlo rano pokazao talent za arhitekturu i dizajn. Već s 19 godina radio je prve projekte, a prije tridesete izašao je na međunarodno tržište. Danas iza sebe ima niz luksuznih vila, ekskluzivnih interijera, poslovnih prostora i hotelskih projekata, a njegovo ime postalo je sinonim za sofisticirani suvremeni dizajn. Posebno se istaknuo projektiranjem hrvatskog paviljona za EXPO Dubai, koji mu je donio međunarodna priznanja i dodatno učvrstio status jednog od najcjenjenijih regionalnih arhitekata.

Njegov stil često opisuju kao spoj umjetnosti, luksuza i funkcionalnosti. U intervjuima je znao govoriti kako svaki prostor mora imati emociju, a upravo ta filozofija vidljiva je u njegovim projektima. Sam priznaje da mu je dom svojevrsni “laboratorij arhitekture” u kojem ispituje ideje, materijale i atmosferu prostora.

Ljubav prema modi i obiteljska tragedija

Osim po projektima, Vrban je poznat i po profinjenom modnom stilu te pojavljivanjima na društvenim događanjima. Domaći mediji često ga nazivaju jednim od najpoželjnijih neženja hrvatske scene, a njegova estetika i životni stil nerijetko privlače pažnju i izvan arhitektonskih krugova. Ipak, posljednjih godina sve više naglašava važnost mira, intime i autentičnosti, a čini se da je upravo očinstvo donijelo novu dimenziju njegovom životu.

Iza glamurozne karijere krije se i emotivna životna priča. Vrban je godinama otvoreno govorio o velikom gubitku brata Tome, koji je preminuo nakon teške bolesti, ističući koliko je ta tragedija oblikovala njegov pogled na život i emocije.

Danas, kada je ostvario profesionalni uspjeh na međunarodnoj razini, čini se da je pronašao i ono što mu je najvažnije privatno ispunjenje. Dolazak sina, kako sam kaže, promijenio mu je prioritete preko noći.