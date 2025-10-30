Sharon Stone genijalna u posebnoj modnoj kombinaciji, pogledajte i ostale dame

Događaj Variety Power of Women 2025 održan je sinoć u hotelu Beverly Hills u Los Angelesu u Kaliforniji. Časopis Variety prepoznaje utjecajne žene u filmu, televiziji, glazbi i kulturi za njihova profesionalna postignuća i dobrotvorne aktivnosti. Ovogodišnje nagrade dobile su Jamie Lee Curtis, Kate Hudson, Nicole Scherzinger, Wanda Sykes i Sydney Sweeney. Legende i suvremene ikone poput Jane Fonde, Octavije Spencer, Eve Longorije i Sharon Stone bile su na pozornici kako bi pokazale svoju podršku, a neke poput dive Sharon Stone posebno su zasjale u zanimljivim modnim kombinacijama.