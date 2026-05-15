Ana Radišić okupila brojne poznate: Marijana Mikulić spojila hit proljetne komade

Projekt „Putem oblaka“ Ane Radišić ovoga je tjedna u Opatiji dobio svoje dosad najveće i najosobnije izdanje - dvodnevni koncept „Novi horizonti“. Tijekom dva dana, u Keight Hotelu Opatija i Centru Gervais, okupili su se brojni poznati sportaši, umjetnici, poduzetnici, kreativci i ljudi iz javnog života. Umjesto klasične konferencijske forme, publika je dobila iskustvo koje je spojilo live podcast razgovore, radionice, wellness sadržaj, meditaciju, pilates, vođeno disanje i druženje u intimnoj atmosferi, a tijekom cijelog programa dvoranom su se izmjenjivali smijeh, emocije, dugi pljesci i suze u publici.

Ovom prekrasnom događaju pridružili su se brojni poznati. Joško Lokas, Ante Vrban, Tina Vukov, Marko Tolja i Marijana Mikulić, koja se pojavila u pravom proljetnom izdanju. U plavoj prugastoj košulji i bijelim hlačama pokazala je kako izgledati elegantno, a opušteno.

„Putem oblaka. Novi horizonti“ tako je u Opatiji, uz podršku Primorsko-goranske županije, Grada Opatije, TZ-a Kvarner i TZ-a grada Opatije te ostalih prijatelja projekta, prerastao format podcasta i postao prostor stvarnog susreta, razgovora i povezivanja, a sljedeća destinacija projekta ove jeseni postaje Split.

