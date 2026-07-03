Lijepa Zagrepčanka na špicu vratila romantiku - ovaj look obara s nogu

Zagrebačka špica još jednom je poslužila kao savršena modna inspiracija za sve ljubiteljice ženstvenog i profinjenog stila. U moru ljetnih kombinacija posebno se istaknula romantična haljina koja spaja eleganciju, trendi detalje i dozu bezvremenske sofisticiranosti

Na zagrebačkoj špici Dosadni Fotograf je ekskluzivno za Žena.hr 'ulovio' ovu krasnu ljetnu kombinaciju koja savršeno spaja ženstvenost, trendi detalje i dozu romantike.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Riječ je o midi haljini s potpisom brenda Lichi, koja se ističe nježnim cvjetnim uzorkom i ženstvenom siluetom. Posebnu pažnju privlače voluminozni puf rukavi koji outfitu daju dozu dramatičnosti, dok bogati volani duž V-izreza stvaraju efekt nježne, ali luksuzne razigranosti.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Struk je dodatno naglašen peplum detaljem koji naglašava figuru i daje haljini profinjen, gotovo couture dojam. Prednji dio zatvaraju elegantni sedefasti gumbi koji cijelom looku daju suptilan sjaj i dodatnu dozu ženstvenosti.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

U kombinaciji s prirodnom dugom kosom i minimalističkim modnim dodacima, outfit djeluje nenametljivo, ali iznimno chic - savršen primjer ljetne špice u romantičnom izdanju.