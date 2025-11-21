Ležerno nikad luksuznije: Sofía Vergara u trenirci i torbi koja košta pravo malo bogatstvo

Kolumbijska je glumica ponovno pokazala kako se udobnost može spojiti s visokom modom. Nedavni outfit koji je odabrala za 'đir' po gradu dokaz je da ležerni stil ne mora biti dosadan – a sve zbog jednog luksuznog detalja

Sofía Vergara za svoj je nedavni ležerni izlazak u Los Angelesu odabrala klasičan tamno sivi sportski komplet, simbol modernog athleisure stila koji posljednjih sezona vlada modom. Opušten i jednostavan, ovaj outfit izgleda svakodnevno, ali ipak promišljeno, naglašavajući da stil ne mora biti kompliciran.

Profimedia

Neočekivani luksuz: Chanelova torba od nekoliko tisuća eura

Sofía Vergara i inače je poznata po kombiniranju skupocjenih torbi s casual odjevnim komadima. Tako je ovog puta svoju ležernu kombinaciju podigla maslinasto zelena Chanel torba od brušene teleće kože, s prepoznatljivim zlatnim lancem i logom. Dok ostatak odjeće odiše udobnošću, torba unosi dašak ekskluzivnosti i sofisticiranosti. Cijene ovakvog model torbe, koji je najvjerojatnije Chanel 25 Hobo Bag ili neko novije izde, kreće se između 6000 i 11 000 €.

Chanel

Sofía nas ovim stylingom podsjeća na važnu modnu lekciju - ne moramo biti u večernjoj haljini da bismo nosile luksuzne modne dodatke. Jedan upečatljiv dizajnerski komad, poput ove torbe, dovoljan je da običan, ležerni outfit poput trenirke postane sofisticiran, moderan i nevjerojatno chic.