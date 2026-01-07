403 Forbidden

Fun
NOVE LJUBAVNE PRIČE

Novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' nose Karlo i Petar!

Žena.hr
7. siječnja 2026.
RTL
Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' gledatelje vodi na sunčanu Kretu, gdje će se uz more, izazove i emocije razvijati nove ljubavne priče. Ove su sezone u središtu pozornosti Karlo i Petar - dvojica muškaraca koje povezuje hrabrost da budu svoji, a razlikuju ih putevi kojima su do toga došli

Karlo donosi mentalitet sportaša naviknutog na ritam, disciplinu i velike odluke. Ovaj 26-godišnjak snažnog karaktera djetinjstvo pamti kao bezbrižno i ispunjeno društvom. Ipak, život ga je rano suočio s ozbiljnošću - oca je izgubio kao dijete, a odrastanje uz majku i stariju sestru snažno ga je oblikovalo. „Odrastao sam sa ženama“, kaže uz osmijeh i priznaje da je to iskustvo koje je utjecalo na njegov odnos prema ženama danas.

Rukomet je obilježio njegov život punih dvadeset godina. Trenirati je počeo već u prvom razredu osnovne škole, a najveće uspjehe veže uz reprezentativni dres - juniorsko srebro sa Svjetskog prvenstva, prvi nastup i prvi gol za seniorsku reprezentaciju te utakmice koje se pamte cijeli život. Uz sportsku karijeru, Karlo se uspješno okušao i u poduzetništvu, vlastiti modni brend nastao je spontano tijekom života u Francuskoj i danas je ozbiljan projekt koji pokazuje da se ne boji izaći iz poznatog i iskušati nešto novo.

RTL

U ljubavi je izravan, emotivan i vrlo jasan. Ne voli gubiti vrijeme, vjeruje u iskrenost i povjerenje te ne skriva da je tip za duge, ozbiljne veze. Kad se zaljubi, daje se u potpunosti, humor smatra važnim dijelom odnosa, a budućnost vidi jasno - stabilnost, obitelj i odnos koji ima smisla. Sportska disciplina naučila ga je ići do kraja, a odrastanje uz žene oblikovalo ga je u prirodnog džentlmena.

S druge strane, Petar je atraktivni 29-godišnji međunarodno uspješan model, promišljenog duha i jasnih životnih vrijednosti - u odnosima su mu važni povjerenje, iskrenost i emocije druge osobe te ne pristaje na igre, pretvaranje i površne odnose. Odrastanje uz sport, igru i druženje naučilo ga je disciplini, otvorenosti i važnosti međusobne podrške, a posebno mjesto u njegovu životu ima stariji brat koji mu je, kako kaže, bio i ostao najveća potpora u ključnim životnim odlukama.

RTL

Iako ga javnost danas prepoznaje kao modela, njegov ulazak u svijet mode dogodio se gotovo slučajno - prvim odlaskom u Milano, gdje je bez velikih očekivanja zakoračio u industriju koja mu je otvorila vrata svijeta. Tijekom godina radio je za brojne svjetske brendove, sudjelovao u revijama i kampanjama te putovao, upoznavao nove kulture i gradio karijeru. Posljednje dvije godine proveo je u Dubaiju koji opisuje kao intenzivan, dinamičan, grad koji te oblikuje - i profesionalno i osobno.

U ljubavi Petar ne vjeruje u forsiranje ni unaprijed zadane uloge. Emocije ne skriva kada ih osjeti, ali smatra da se bliskost gradi postupno - iskrenim razgovorom, zajedničkim vremenom i međusobnim upoznavanjem. Za njega su podrška i razumijevanje jednako važni kao i privlačnost, a kompromis doživljava kao sastavni dio zrele veze. U novu sezonu ulazi kao Gospodin Savršeni koji ne gradi dojam titulom, nego karakterom - čvrsto stoji s obje noge na zemlji, siguran u sebe i potpuno svoj.

Karlo i Petar u novu sezonu 'Gospodina Savršenog' ulaze s istom željom - pronaći stvarnu, iskrenu povezanost. Jedan promišljen i suptilan, drugi izravan i strastven, zajedno čine snažan kontrast koji ovoj sezoni daje posebnu dinamiku.

Dvojica muškaraca različitih energija, ali istog cilja - pronaći ljubav pred kamerama, bez glume i bez zadrške. Nova sezona 'Gospodina Savršenog' donosi više emocija i više rizika nego ikad prije - od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!

Novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' nose Karlo i Petar!