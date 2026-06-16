Kvadratići će biti posvuda! Navijački komadi i modni detalji za prvenstvo 2026.

Od najnovijih službenih modela do retro klasika i modernih navijačkih dodataka, donosimo pregled mjesta na kojima možete pronaći sve što vam treba za praćenje hrvatske reprezentacije sa stilom

Kako se bliži Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., navijačka atmosfera sve je jača, a prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići ponovno su posvuda. No ove godine dres Vatrenih nije samo simbol podrške reprezentaciji – postao je i pravi modni komad koji se jednako dobro uklapa na tribine, u gradsku šetnju ili festivalski outfit. Od najnovijih službenih dresova do kultnih retro modela, izbor navijačke opreme nikad nije bio veći.

Službeni kanali: Od tradicije do digitalne kupnje

Središnje mjesto svake navijačke kolekcije je, naravno, službeni dres. Hrvatska "šahovnica" jedan je od najprepoznatljivijih vizualnih identiteta u svijetu sporta, dizajn koji je osmislio umjetnik Miroslav Šutej i koji je postao simbolom nacionalnog ponosa još od debitantskog nastupa na Svjetskom prvenstvu 1998. godine. Tada su Davor Šuker i "zlatna generacija" u legendarnim Lotto dresovima predstavili Hrvatsku svijetu. Dvadeset godina kasnije, Nikeov dizajn s velikim kvadratićima pratio je Luku Modrića i ekipu do finala u Rusiji, zacementiravši status dresa kao globalne ikone.

Ovogodišnji dresovi imaju dodatnu simboliku jer označavaju završetak dugogodišnje suradnje s Nikeom. Inspirirani su estetikom devedesetih, ali dolaze u modernijem i pročišćenijem izdanju. Za sve koji žele originalni primjerak, Hrvatski nogometni savez omogućio je kupnju putem službene aplikacije HNS – Official Store. Posebno je zanimljiva opcija personalizacije, pa na dres možete staviti ime omiljenog igrača, vlastito prezime ili službene oznake utakmica. Replika dresa stoji oko 110 eura, dok je za autentičnu verziju kakvu nose igrači potrebno izdvojiti oko 160 eura.

HNS Family shop - 139,99 €

HNS Family shop - 44,99 €

HNS Family shop - 123,99 €

HNS Family shop - 19,90 €

Više od dresa: Kako se nogometni stil preselio na ulice

Nogometna moda danas je puno više od navijačke uniforme. Dresovi su postali sastavni dio svakodnevnih kombinacija i nose se daleko izvan stadiona. Ove sezone posebno su popularne kombinacije dresova sa širokim trapericama, cargo hlačama, bermudama pa čak i suknjama. Rezultat je ležeran, moderan izgled koji spaja sportsku i urbanu estetiku.

Velik povratak doživjeli su i retro dresovi. Modeli iz 1998. i 2018. godine među najtraženijima su na tržištu rabljenih stvari, a mnogi ih nose poput kolekcionarskih modnih komada. Taj trend prepoznali su i brojni modni brendovi koji posljednjih sezona lansiraju kolekcije inspirirane nogometom. Granica između sportske odjeće i mode gotovo je nestala, a navijački stil danas je kreativniji i osobniji nego ikad prije.

Domaća ponuda: Gdje pronaći navijačke rekvizite

Osim službene trgovine HNS-a, navijačku opremu možete pronaći i u brojnim sportskim trgovinama. Lanci poput Intersporta i Sport Visiona redovito nude službene dresove i dodatnu opremu reprezentacije. Uoči velikih natjecanja navijačke majice, šalovi, zastave i drugi rekviziti često su dostupni i u trgovinama kao što su Konzum i SPAR, što je praktično rješenje za brzu kupnju osnovnih navijačkih artikala.

Intersport - 70,99 €

Intersport - 160,99 €

Ako tražite nešto posebnije, online ponuda otvara brojne mogućnosti. Službeni FIFA web shop također nudi globalni asortiman opreme za sve reprezentacije, uključujući i Vatrene. S druge strane, brojne domaće online trgovine specijalizirale su se za navijački asortiman, poput CroSport-veza ili Fanatici Hrvatske, gdje je moguće pronaći sve, od šalova i kapa do presvlaka za automobilska sjedala. Za potpuno jedinstven pristup, platforme poput Etsyja postale su riznica kreativnih rješenja, gdje manji proizvođači i dizajneri nude majice s originalnim, duhovitim i lokalpatriotskim natpisima, pružajući alternativu onima koji žele iskazati podršku na jedinstven način. Bilo da se radi o majici s motivom posvećenom nekom od igrača ili o suptilnom detalju u bojama zastave, mogućnosti su gotovo neograničene.

Fanatici Hrvatske - 39 €

Fanatici Hrvatske - 39 €

Fifa Store - 35 €

Fifa Store - 35 €

Bilo da se odlučite za najnoviji personalizirani dres, omiljeni retro model ili moderan outfit inspiriran nogometom, jedno je sigurno - crveno-bijeli kvadratići ponovno će biti nezaobilazan dio ljetnih kombinacija i navijačke euforije koja nas očekuje.