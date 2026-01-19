403 Forbidden

Moda
PROMIJENILE SU POVIJEST

Kreacije za vječnost: Pet haljina koje su definirale Valentinovo carstvo

Žena.hr
19. siječnja 2026.
Kreacije za vječnost: Pet haljina koje su definirale Valentinovo carstvo
Neke od Valentinovih haljina nadrasle su modne piste i crvene tepihe te postale kulturni fenomeni koji su obilježili ključne trenutke u povijesti

Valentino Garavani, legendarni talijanski dizajner i osnivač jedne od najprestižnijih modnih kuća na svijetu, preminuo je u 94. godini. Vijest je potvrdila njegova zaklada. Njegova filozofija "Znam što žene žele. Žele biti lijepe" utkana je u tisuće kreacija, no pet haljina posebno se ističe kao vječni spomenik njegovom geniju.

Kroz više od 60 godina karijere, Valentino je stvorio bezbroj remek-djela. Ovo je pet kreacija koje su ispisale povijest.

Haljina "Fiesta" (1959) - rođenje 'Valentino crvene'

U svojoj prvoj kolekciji, Valentino je predstavio koktel haljinu bez naramenica od tila, ukrašenu ružama na struku. Iako je dizajn bio elegantan, svijet je zapamtio njezinu boju: jarku, strastvenu i nezaboravnu nijansu crvene. Inspiriran crvenim kostimima koje je kao mladić vidio na operi "Carmen" u Barceloni, stvorio je "Valentino crvenu", boju koja će postati njegov zaštitni znak i sinonim za talijanski glamur. "Fiesta" je bila prva, a nakon nje, svaka je njegova revija sadržavala barem jednu crvenu haljinu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vjenčanica Jackie Kennedy (1968) - haljina koja je osvojila svijet

Iako je već bio cijenjen dizajner, haljina koju je kreirao za vjenčanje Jacqueline Kennedy i grčkog tajkuna Aristotela Onassisa lansirala ga je u status globalne ikone. Kratka vjenčanica od čipke boje slonovače s dugim rukavima i visokim ovratnikom bila je oličenje sofisticirane i decentne elegancije. Fotografije s vjenčanja obišle su svijet, a Valentino je postao dizajner kojeg su željele sve žene, od pripadnica kraljevskih obitelji do holivudskih zvijezda. Bio je to početak takozvanog "Valentino Booma".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oskarovska haljina Julije Roberts (2001) - trijumf vintage glamura

Kada je Julia Roberts kročila na crveni tepih na dodjeli Oscara 2001. godine, trenutak je ušao u modnu povijest. Primila je  Oscar za ulogu u filmu "Erin Brockovich" odjevena u crnu baršunastu haljinu s bijelim prugama i dramatičnim šlepom od tila. Nije bila riječ o novoj kreaciji, već o vintage komadu iz Valentinove kolekcije za visoku modu iz 1992. godine. Ova haljina ne samo da se i danas smatra jednom od najljepših oskarovskih haljina svih vremena, već je pokrenula i trend nošenja vintage kreacija na crvenom tepihu.

Oskarovska haljina Cate Blanchett (2005) - neočekivana boja uspjeha

Dokazavši da njegova paleta seže daleko izvan crvene, Valentino je za Cate Blanchett stvorio nezaboravnu haljinu u kojoj je primila Oscar za najbolju sporednu glumicu. Asimetrična haljina boje maslaca od svilenog tafta, s kontrastnim tamnocrvenim baršunastim pojasom koji se na leđima pretvarao u mašnu, bila je savršen spoj nježnosti i odvažnosti. Ovaj je trenutak potvrdio Valentinovo majstorstvo u radu s bojom i formom, stvarajući izgled koji je istovremeno bio i moderan i bezvremenski.

Oskarovska haljina Anne Hathaway (2011) - moderna oda crvenoj

Kao voditeljica 83. dodjele nagrade Oscar, Anne Hathaway na crvenom se tepihu pojavila u kreaciji koja je bila čista esencija Valentinova nasljeđa. Crvena večernja haljina bez naramenica, s naglašenim bokovima i suptilnom ružom na leđima, bila je moderna interpretacija njegove najdraže boje. U trenutku kada su sve oči bile uprte u nju, Hathaway je nosila haljinu koja je potvrdila da "Valentino crvena" nije samo boja, već stav: simbol samopouzdanja, strasti i neprolazne ljepote.

