Kratka i slatka: Imena za djevojčice od 3 i 4 slova koja su hit u cijeloj Hrvatskoj - provjeri zašto

Zašto su kratka imena toliko popularna? Osim što su praktična i lako izgovorljiva na različitim jezicima, odlično se slažu s duljim prezimenima, a djeluju moderno i svježe. Upravo zato mnogi roditelji biraju imena od tri ili četiri slova - malo slova, ali puno stila

Kratka imena za djevojčice već godinama osvajaju Hrvatsku - jednostavna su, zvučna i lako pamtljiva. Samo tri ili četiri slova mogu prenijeti puno karaktera, a često nose i lijepo značenje. Ako tražiš ime koje je moderno, ali i simbolično, ova lista je pravi vodič. Donosimo 15 imena koja su trenutno hit i koja će vaša mala princeza nositi s ponosom.

Mia

Jedno od najpopularnijih imena u Hrvatskoj već nekoliko godina, Mia je kratka, nježna i internacionalna. Dolazi od Marije ili Mirjam i često se tumači kao 'moja' ili 'voljena', što je savršeno ime za svaku malenu princezu.

Ema

Ema je klasika koja ne izlazi iz mode. Germanskog podrijetla, znači 'velika' ili 'univerzalna'. Ovo ime odiše jednostavnošću, ali istovremeno daje dojam snage i elegancije.

Lea

Ime Lea se često tumači kao 'lavica' ili 'snaga' jer dolazi iz hebrejskog Le’ah, što u biblijskom kontekstu može značiti 'nježna', ali u modernoj simbolici i popularnoj interpretaciji često se povezuje sa snagom i hrabrošću.

Nika

Grčkog podrijetla, Nika znači 'pobjeda'. Ovo ime je moćno, kratko i energično - savršeno za djevojčicu koja će odrastati s karizmom i samopouzdanjem.

Rita

Rita je skraćenica od Margarite i znači 'biser'. Retro ime koje se ponovno vraća u modu, daje dojam elegancije i šarma.

Dora

Dora dolazi od imena Teodora i znači 'Božji dar'. Klasično, ali uvijek moderno ime koje savršeno pristaje uz različita prezimena i lako se izgovara na stranim jezicima.

Lana

Ime Lana često se povezuje s Helenom i nosi značenje 'svjetlost'. Jednostavno i ženstveno, ime koje je kratko, ali vrlo zvučno i elegantno.

Sara

Bezvremensko ime hebrejskog podrijetla, Sara znači 'princeza'. Popularno u Hrvatskoj, odražava ljepotu i nježnost, ali i klasičnu snagu.

Lara

Lara je latinskog podrijetla i povezuje se s zaštitnicom doma u rimskoj mitologiji. Romantično, profinjeno i kratko - ime koje svi lako pamte.

Mila

Mila je slavenskog podrijetla i znači 'draga' ili 'miljenica'. Ovo ime odiše toplinom i jednostavnošću, ali ostavlja snažan i nježan dojam.

Una

Latinskog podrijetla, Una znači 'jedna' ili 'jedinstvena'. Kratko, posebno i moćno ime za djevojčicu koja će uvijek biti originalna.

Lota

Lota je moderno, kratko ime koje odiše elegancijom. Smatra se varijantom imena Charlotte, a često se povezuje sa značenjem 'mala' ili 'zaštitnica'. Idealno za roditelje koji traže kratko, zvučno i šarmantno ime.

Tara

Keltskog podrijetla, Tara se povezuje s brdom ili uzvišenim mjestom. Kratko, zvučno i snažno ime koje daje dojam visine i stabilnosti.

Hana

Hana je varijanta imena Ana i znači 'milost' ili 'naklonost'. Lijepo, jednostavno ime koje je istovremeno klasično i uvijek moderno.

Zita

Zita je talijanskog podrijetla i znači 'djevojka' ili 'mlada žena'. Malo drugačije ime, ali zvučno i neodoljivo, idealno za roditelje koji traže nešto rjeđe i unikatno.

Kratka imena od tri ili četiri slova dokazuju da malo slova može nositi puno karaktera. Lako se izgovaraju, pamte i izgledaju moderno, a njihova simbolika čini ih savršenim izborom za svaku malu princezu.