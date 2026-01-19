Odlazak posljednjeg cara mode: Umro je Valentino, dizajner koji je znao 'što žene žele'

Smrt slavnog Valentina označava kraj jedne ere, no njegova ostavština živjet će vječno kroz kreacije koje su definirale pojam ljepote za generacije žena

Valentino Garavani, legendarni talijanski dizajner i osnivač jedne od najprestižnijih modnih kuća na svijetu, Valentino, preminuo je s 93 godine. Vijest je potvrdila njegova zaklada, navodeći da je couturier, slavljen zbog više od šest desetljeća stvaranja bezvremenske elegancije, glamura i vrhunske izrade, mirno preminuo u svom domu u Rimu, okružen voljenima.

Put od Voghere do vrha svjetske mode

Rođen 11. svibnja 1932. godine u Vogheri, gradiću na sjeveru Italije, Valentino Clemente Ludovico Garavani od najranije je dobi pokazivao strast prema modi, očaran glamurom koji je gledao u filmovima.Sa 17 godina otišao se školovati u Pariz, gdje je studirao na prestižnim institucijama poput École des Beaux-Arts i Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, a zanat je brusio radeći za velikane kao što su Jean Dessès i Guy Laroche.

Presudan trenutak dogodio se 1959. godine, kada se vratio u Italiju s ciljem osnivanja vlastite modne kuće. U Rimu je upoznao Giancarla Giammettija, tada studenta arhitekture, koji će postati njegov životni i poslovni partner. Dok se Valentino bavio kreativnom vizijom, Giammetti je preuzeo poslovnu stranu, spašavajući brend od bankrota u samim počecima i pretvarajući ga u globalni fenomen. Njihovo partnerstvo postalo je jedan od najuspješnijih primjera simbioze kreativnosti i poslovne strategije u povijesti mode.

Profimedia

'Valentino crvena', boja koja je osvojila svijet

Iako je njegova slavna "potpuno bijela" kolekcija iz 1968. utvrdila njegov status dizajnerskog genija, jedna će boja zauvijek ostati njegov zaštitni znak. Riječ je, naravno, o "Valentino crvenoj", specifičnoj, živopisnoj nijansi koja je postala sinonim za strast, glamur i talijanski luksuz. Inspiracija je došla tijekom tinejdžerskih dana, kada je na izvedbi opere "Carmen" u Barceloni ostao opčinjen crvenim haljinama na pozornici.

Već u svojoj prvoj kolekciji 1959. predstavio je haljinu "Fiesta" u toj upečatljivoj boji, a od tada je barem jedna crvena haljina bila neizostavan dio svake njegove revije. Ta tradicija postala je toliko snažna da su se na njegovoj posljednjoj reviji visoke mode 2008. godine sve manekenke u finalu pojavile upravo u crvenim kreacijama, odajući počast boji koja ga je proslavila.

Profimedia

Od Jackie O. do crvenog tepiha

"Znam što žene žele. Žele biti lijepe", slavna je Valentinova izjava koja sažima cijelu njegovu filozofiju. Njegovu sposobnost da slavi žensku ljepotu i eleganciju prve su prepoznale najveće ikone stila. Ključna figura u njegovom globalnom uspjehu bila je Jacqueline Kennedy. Nakon atentata na supruga, bivša prva dama naručila je šest Valentinovih crnih haljina, čime je započeo takozvani "Valentino Boom". Godine 1968. udala se za grčkog tajkuna Aristotela Onassisa u vjenčanici od čipke s njegovim potpisom, čime je njegovo ime trajno upisano u anale modne povijesti.

Njegove klijentice bile su pripadnice kraljevskih obitelji, poput princeze Diane i jordanske kraljice Ranije, te holivudske dive Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn i Sophia Loren. Njegove haljine postale su i talisman za sreću na dodjeli Oscara. Julia Roberts primila je svoj Oscar 2001. za ulogu u filmu "Erin Brockovich" u vintage crno-bijeloj haljini iz 1992., koja se i danas smatra jednom od najljepših oskarovskih haljina svih vremena. Jessica Lange, Cate Blanchett i Anne Hathaway samo su neke od zvijezda koje su blistale u njegovim kreacijama na najvažnijem crvenom tepihu na svijetu.

Iako se povukao 2008. godine, ostavivši modnu kuću koja i danas pod novim kreativnim vodstvom niže uspjehe, Valentino Garavani ostao je neizbrisiv dio modne industrije. Njegova vizija ženstvenosti, beskompromisna posvećenost detaljima i strast prema ljepoti definirale su luksuz za 20. i 21. stoljeće. Njegov odlazak je gubitak za cijeli svijet, ali njegov san o ženi koja se osjeća senzacionalno živjet će u svakom šavu i svakoj nijansi crvene koju je ostavio iza sebe.