Kraljica Letizia pokazala da prati trendove: Prozirna bluza i kožna suknja za savršen modni izričaj

Letizia često slovi kao jedna od najbolje odjevenih članica europskih kraljevskih obitelji — kombinira suvremenu modu sa elegancijom i protokolom

Španjolska kraljica Letizia još je jednom potvrdila status ikone stile, a ovoga puta zasjala je 40. obljetnici CEOE udruge. Njezina elegancija i stil uvijek su pri vrhu, a svojim modnim izričajem pomiče granice kraljevske mode.

Pojavila se u elegantnoj i modernoj kombinaciji, a odabrala je gotovo prozirnu svu bluzu s velikom mašnom koju ju svezala oko vrata. Trend prozirnih bluza s volanima i mašnama pokucao je i na vrata kraljevske obitelji, a rado ga je prihvatila i španjolska kraljica.

Bluzu je opasala u crnu kožnu suknju A kroja u midi dužini, a kožnim remenom s velikom kopčom upotpunila je outfit.

Izbor obuće pao je na kožne cipele s blok petom i zlatnim detaljima, a cijeli outfit upotpunila je omiljenom torbom Carolina Herrera Victoria Insignia u crnoj koži. Odabrala je i velike zlatne naušnice koje su obogatile outfit.

