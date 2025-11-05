Kraljica Letizia prekrasna tijekom posjeta sultana Omana: Zasjala u dvije kreacije, obje smo već vidjeli

Kroz ove dvije odjevne kombinacije, kraljica Letizia nije samo pokazala svoj besprijekoran modni ukus, već je i majstorski iskoristila vizualni jezik mode i povijesti kako bi prenijela poruke poštovanja, tradicije i suvremene diplomacije

Španjolska kraljica Letizia još je jednom potvrdila svoj status globalne ikone stila tijekom službenog posjeta sultana Omana, Haithama Bin Tarika. Za ovu važnu diplomatsku prigodu, koja je uključivala svečani ručak i glamuroznu gala večeru, kraljica je odabrala dvije besprijekorne odjevne kombinacije, vješto spajajući modernu španjolsku modu s neprocjenjivim povijesnim nasljeđem kraljevske obitelji.

Za dnevni prijem i ručak u palači Zarzuela, kraljica Letizia odabrala je provjerenu eleganciju. Pojavila se u jednoj od svojih najupečatljivijih midi haljina, kreaciji legendarne španjolske modne kuće Pertegaz. Svijetlosiva haljina, koju je javnost prvi put vidjela 2019. godine, ističe se profinjenim cvjetnim vezom u ružičastim, crvenim i smeđim tonovima.

Profimedia

Dizajn odlikuje visoki ovratnik s detaljem marame (Lavallière), dugi rukavi bačvastog kroja i silueta pencil suknje koja decentno naglašava figuru. Odabirom ove haljine po treći put, kraljica je poslala snažnu poruku o održivosti i bezvremenskoj vrijednosti kvalitetnog dizajna. Izgled je zaokružila jednostavnim crnim salonkama s niskom petom i decentnim naušnicama, dokazujući da je istinska elegancija često u suptilnosti.

Kraljevsko plavetnilo i povijesni nakit za gala večeru

Vrhunac posjeta bila je gala večera u Kraljevskoj palači u Madridu, prva takve vrste nakon više od dvije godine, što je događaju dalo posebnu težinu. Za ovu prigodu, kraljica Letizia zablistala je u punom sjaju, odabravši dugu večernju haljinu kobaltno plave boje dizajnerskog brenda The 2nd Skin Co..

Ovu kreaciju od svile, koju je ranije nosila tijekom državnog posjeta Nizozemskoj, krase rukavi u japanskom stilu s detaljima suptilnih mašni. Intenzivna plava boja savršeno je istaknula kraljičin ten, dajući cijeloj pojavi auru moći i profinjenosti.

Profimedia

Ipak, najviše pažnje privukao je odabir nakita. Kraljica je nosila jednu od najimpresivnijih krunskih dragocjenosti: Rusku tijaru. Ovaj veličanstveni komad od platine, bisera i dijamanata, inspiriran tradicionalnim ruskim kokošnikom, izvorno je pripadao kraljici regentici Mariji Kristini. Njegovim nošenjem, Letizia je simbolički povezala kontinuitet i modernost španjolske krune. Kombinaciju je upotpunila dijamantnim naušnicama koje je svojedobno na svom vjenčanju nosila infanta Cristina, potvrđujući da u njezinim odabirima nijedan detalj nije slučajan.