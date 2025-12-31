Nezaboravni outfiti: 20 ikoničnih trenutaka s crvenog tepiha 2025.

Crveni tepih u 2025. ponovno je bio mjesto za prave modne spektakle. Zvijezde su se ove godine odlučivale za tematske outfite, vintage kombinacije i debitantske kreacije najpoznatijih dizajnera, osiguravajući najfotografiranije trenutke sezone.

Od Ariane Grande u fantastičnoj Schiaparelli haljini i Margot Robbie u prozirnoj kreaciji koja je svima oduzela dah, do Timothéea Chalameta i Alexandera Skarsgårda koji su pokazali da i muškarci mogu zasjati u outfitima s golim rukama i neočekivanim bojama, potvrđujući da hollywoodski šarm nije ograničen samo na klasični smoking. Ovi outfiti dokaz su da crveni tepih nije samo mjesto za pokazivanje mode – već je scena na kojoj se moda pretvara u umjetnost i zabavu.

Od dodjela nagrada do premijera i svih događanja između, 2025. pružila nam je pravu modnu gozbu. Ovo su neki od outfita o kojima se najviše pričalo i o kojima će se bez sumnje još dugo pričati - to su nezaboravni, ikonični i inspirativni trenutci koji će nam svima dugo ostati u sjećanju.