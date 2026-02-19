403 Forbidden

Moda
MODNI ISKORAK

Kraljica boja na špici: Dama u čarapama koje ne možete ignorirati

Žena.hr
19. veljače 2026.
Kraljica boja na špici: Dama u čarapama koje ne možete ignorirati
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Subotnja je špica dobila novu heroinu koja zna kako se igrati s bojama i neočekivanim detaljima. Njena kombinacija hrabrosti, stava i ženstvene siluete pokazuje da zima ne mora biti dosadna i siva

Prošle je subote Cvjetnim trgom prošetala dama čiji outfit nikako nije mogao ostati u sjeni - a ekskluzivno za Žena.hr ovjekovječio ga je objektiv Dosadnog Fotografa. U središtu kombinacije je dugi bijeli kaput s oversized reverima, a široki smeđi kožni remen, sličan modelima Victoria Hyde Helena i Zimmermann Helix, naglasio je struk i dodao strukturu cijelom stylingu.

Višeslojna marama s kombinacijom animal printa i geometrijskih uzoraka unijela je razigrani, ali promišljeni efekt, dok su odvažne crvene čarape i velike crvene cvjetne statement naušnice podigle cijeli look na novu razinu.

Retro Carrera aviator sunčane naočale s gradijentnim lećama prizivaju dozu glamura, a robusne smeđe gležnjače s vezicama - vjerojatno je riječ o modelu Spring Step Jetta - unose dozu urbanosti.

Neočekivani kontrast stvara slamnata Guess Venere Shopper Raffia tote torba u bijelo-neutralnoj kombinaciji koja stylingu daje svježinu i autentičnost. Sve u svemu, zanimljiva kombinacija boja i detalja koja je pravo osvježenje na špici!

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
