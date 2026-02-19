Dozivamo proljeće: Tulipani naših čitateljica u vazama donose svježinu i boje

Dok zima još traje, naše čitateljice već su unijele proljetnu energiju u svoje domove. Pozvale smo vas da nam na Facebook stranicu Žena.hr pošaljete fotografije tulipana u vazama, a pristigle slike pokazale su koliko malo treba za dašak svježine i vedrine.

Tulipani su zablistali u svim nijansama - od nježno ružičastih do jarko crvenih, ljubičastih i sunčano žutih. Neki su smješteni u elegantne staklene vaze, drugi krase rustikalne kutke doma, a treći su dio pažljivo složenih aranžmana koji odišu toplinom i stilom.

Posebno su nas oduševili oni “koji traju vječno” - umjetni tulipani koji izgledaju gotovo kao pravi. Kreativnost je procvjetala i kroz tulipane od LEGO kocaka, od krep papira pa čak i heklane verzije, dokazujući da proljeće može nastati i iz mašte. Jedna vaza, nekoliko šarenih latica i malo inspiracije - i atmosfera se mijenja. Ako je suditi po fotografijama naših čitateljica, proljetno raspoloženje već je tu.