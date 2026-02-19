Imate višak tijesta za pizzu? Evo kako ga možete iskoristiti

Ako ste napravili domaće tijesto za pizzu i ostalo vam je viška, ne morate ga koristiti samo za klasičnu pizzu. Tijesto za pizzu izuzetno je svestrano i može poslužiti kao baza za razna slana i slatka jela, od hrskavog kruha do brzih grickalica

Bliži se deveti veljače, dan kada gurmani diljem svijeta slave jedno od najomiljenijih jela, Svjetski dan pizze. Bilo da ste majstor koji kod kuće s ponosom mijesi vlastito tijesto ili se oslanjate na ono kupljeno, često se dogodi da nakon izrade savršenih diskova ostane pokoja kugla viška. Umjesto da završi zaboravljena u hladnjaku, ta skromna kugla tijesta krije nevjerojatan kulinarski potencijal. U duhu održivosti i kulinarske kreativnosti, ostatke tijesta za pizzu možete pretvoriti u spektakularna slana i slatka jela koja će oduševiti vaše ukućane. Naposljetku, umijeće napuljskih pizzaiola toliko je cijenjeno da ga je UNESCO zaštitio kao nematerijalnu kulturnu baštinu, pa bi bila prava šteta ne iskoristiti svaku mrvicu tog gastronomskog blaga.

Kako iskoristiti tijesto za pizzu

U nastavku donosimo jednostavne i kreativne ideje kako iskoristiti tijesto za pizzu i obogatiti svakodnevni jelovnik bez puno dodatnog truda.

Kruh koji ne traži puno truda

Jedan od najjednostavnijih načina za upotrebu viška tijesta jest pretvaranje u rustikalni, hrskavi kruh. Proces je toliko jednostavan da se gotovo ne može nazvati receptom. Dovoljno je pećnicu, zajedno s kamenom za pečenje ili čeličnom pločom, zagrijati na otprilike 230 stupnjeva Celzijevih. Za to vrijeme, kugla tijesta neka odstoji na sobnoj temperaturi. Kada je pećnica spremna, tijesto lagano razvucite u duguljasti oblik i pažljivo ga prebacite na vruću ploču. Nakon petnaestak minuta pečenja dobit ćete kruh nepravilnog, ali neodoljivo privlačnog izgleda, s hrskavom koricom i mekanom unutrašnjošću. Okus je izvanredan, a najbolje dolazi do izražaja uz malo kvalitetnog maslaca ili maslinovog ulja. Ne brinite ako vaš kruh ne izgleda kao s naslovnice kulinarskog časopisa; njegov šarm leži upravo u toj nesavršenosti.

Pexels

Stromboli i pite kao glavno jelo

Ako ste raspoloženi za nešto konkretnije, stromboli je savršen izbor. Zamislite ga kao bogati talijanski sendvič umotan u hrskavu koricu tijesta. Tijesto razvaljajte u pravokutnik, a zatim po sredini posložite omiljene sastojke. Klasična kombinacija uključuje šunku, salamu, feferone i sir provolone, no mogućnosti su beskrajne. Ključ uspjeha je koristiti sastojke s niskim udjelom vlage; ocijeđene sušene rajčice su odličan izbor, dok svježe treba izbjegavati. Nakon što ste složili nadjev, jednostavno preklopite rubove tijesta, zatvorite krajeve i pecite dok ne dobije zlatnosmeđu boju.

Još jedna kreativna ideja je priprema takozvanih "pot pie" pita, gdje tijesto za pizzu služi kao poklopac. Imate li ostatke gulaša, mesnog umaka ili bilo kojeg drugog krepkog jela, napunite njime vatrostalne posudice. Preko svake posudice razvucite komad tijesta, dobro ga pričvrstite uz rubove i pecite dok se "poklopac" ne napuhne i pozlati. Rezultat je utješno i izdašno jelo koje spaja najbolje od dva svijeta, sočni nadjev i hrskavu koricu.

Pexels

Focaccia i calzone kao ukusna alternativa klasičnoj pizzi

Tijesto za pizzu možete vrlo jednostavno iskoristiti za pripremu focaccije i calzonea, dva jela koja zahtijevaju minimalan trud, a donose maksimalan okus. Za focacciu tijesto razvaljajte ili prstima utisnite u lim za pečenje, obilno premažite maslinovim uljem te pospite krupnom soli, ružmarinom ili sušenim začinskim biljem. Nakon kratkog dizanja, pecite dok ne poprimi zlatnu boju i hrskavu koricu. Za calzone tijesto podijelite na manje krugove, nadjenite omiljenim sastojcima poput sira, povrća ili umaka od rajčice, preklopite i dobro zatvorite rubove. Nakon pečenja dobit ćete sočno, punjeno jelo koje je idealno za brzi ručak ili večeru.

Pexels

Od brzih grickalica do slatkih iznenađenja

Za druženja ili filmske večeri, tijesto za pizzu može postati temelj za neodoljive grickalice. Narežite ga na trake, premažite maslinovim uljem, pospite krupnom solju i ružmarinom te ispecite hrskave grisine. Još popularniji su češnjakovi čvorići, gdje se trake tijesta vežu u čvor, peku, a zatim prelijevaju otopljenim maslacem s češnjakom i peršinom.

Pexels

Ipak, najveće iznenađenje krije se u slatkoj primjeni ovog svestranog tijesta. Razvaljajte ga, premažite otopljenim maslacem, obilno pospite mješavinom smeđeg šećera i cimeta, a zatim čvrsto zarolajte. Dobivenu roladu narežite na kolutove i ispecite. Za samo dvadesetak minuta pred vama će se naći slasne cimet rolice, savršene za doručak ili desert. Za one najmlađe, ali i odrasle željne slatkog, male komadiće tijesta možete ispržiti u dubokom ulju. Dobit ćete brze uštipke ili krafnice koje je dovoljno posuti šećerom u prahu ili preliti otopljenom čokoladom.

Sljedeći put kada vam ostane tijesto za pizzu, zastanite na trenutak prije nego što ga vratite u hladnjak. Sjetite se da u rukama držite prazno platno koje čeka da ga pretvorite u novo kulinarsko djelo. Bilo da se odlučite za jednostavan kruh, bogati stromboli ili slatke rolice, jedno je sigurno: otpad u kuhinji može postati prava gozba.