Znamo kada se otvara prva trgovina Sephore u Zagrebu

Nova adresa za najpopularniju destinaciju ljepote, u koju su svi dobrodošli, od ovog proljeća bit će City Center one East Zagreb

Sephora 23. travnja ove godine otvara ekskluzivnu, dugo očekivanu trgovinu, točnije mjesto koje slavi ljepotu u svim njenim bojama i oblicima, u zagrebačkom trgovačkom centru City Center one East.

Nova destinacija ljepote prostirat će se na 220 kvadratnih metara, postat će omiljeno mjesto Sephora zajednice te će ponuditi jedinstvenu uslugu svim svojim klijentima. Hrvatski potrošači imat će priliku po prvi puta isprobati originalnu široku listu ekskluzivnih i svjetski poznatih brendova dekorativne i preparativne kozmetike, preparata za njege kose i parfema. Neki od brendova koji su dio Sephorinog asortimana, dolaze premijerno u Hrvatsku i bit će dostupni isključivo u Sephori.

Od iznimne selekcije proizvoda do impresivnog ambijenta trgovine i vrhunske stručnosti beauty savjetnika, svaki detalj odražava jedinstvenu viziju i know how Sephore. Spajajući inovaciju, kreativnost i personaliziranu uslugu, Sephori nudi više od same prodajne destinacije – pruža jedinstveno i nezaboravno beauty iskustvo koje se može doživjeti samo u Sephori.

Istovremeno, s otvaranjem prve poslovnice u Zagrebu, pokreće se online prodaja i mobilna aplikacija. Domaćim ljubiteljima kozmetike konačno će se pružiti prilika da dožive najbolje od Sephore – od online kupnje do personaliziranog vodstva Sephorinih beauty profesionalaca u fizičkoj trgovini.

Nova Sephora u Zagrebu spojit će najbolju kombinaciju personaliziranog pristupa stručnog osoblja i tehnologije. Monumentalni Beauty Hub bit će središte trgovine i pružit će klijentima nezaboravno iskustvo pri isprobavanju šminke, proizvoda za njegu kože i kose, mirisa te personaliziranih poklona, naravno uz podršku Sephora beauty savjetnika i profesionalnih vizažista.

S gotovo petsto brendova u ponudi, uključujući vlastitu liniju Sephora Collection, pružaju jedinstven i raznolik izbor prestižnih beauty proizvoda – od mirisa i make-upa do proizvoda za njegu kose i kože – iznova kreirajući svijet prestižne ljepote.