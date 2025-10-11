Moda
Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju

Žena.hr
11. listopada 2025.
Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
Reserved
Ove jeseni kožni komadi ponovno su u prvom planu, a među njima se posebno ističu kožne suknje – elegantne, odvažne i neodoljivo moderne. Bez obzira biraš li pravu ili umjetnu kožu, ovaj komad postao je nezaobilazan dio jesenske garderobe

Kožni komadi, bilo od prave ili umjetne kože, i ove su jeseni u samom središtu modne scene. Među njima se posebno ističu kožne suknje – efektne, chic i neodoljivo moderne. One su komad koji s lakoćom podiže svaku kombinaciju te donosi dozu samopouzdanja i stila, bez obzira nosiš li ih na posao, u večernji izlazak ili za ležernu kavu u gradu.

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
Zara

Svestrane su i iznenađujuće jednostavne za kombiniranje. Za poslovni look, isprobaj crnu pencil suknju od kože uz klasičnu bijelu košulju i gležnjače s petom. Ako preferiraš ležerniji, trendovski dojam, kombiniraj kožnu suknju A-kroja s oversized pletivom ili polo majicom, inspiriranom preppy estetikom koja je veliki hit 2025. godine. Za večernje prilike odlično funkcioniraju monokromatski outfiti – primjerice, kožna suknja uz kožnu jaknu i visoke čizme za maksimalan dojam. Ako voliš eksperimentirati, dodaj animal print ili statement remen i dobit ćeš modnu kombinaciju koja privlači poglede.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trendovi ove sezone nude za svakoga ponešto – od usko krojenih pencil modela koji naglašavaju siluetu, do opuštenih midi suknji koje odišu retro šarmom. Boje su raznolike: crna ostaje bezvremenski klasik, no smeđi tonovi, bordo i maslinaste nijanse sve su popularniji izbor među zaljubljenicama u modu.

U nastavku donosimo najbolje high street modele kožnih suknji koje ćeš poželjeti nositi cijelu jesen – od klasičnih do onih s trendi detaljima.

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
Reserved - 35,99 €

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
Reserved - 35,99 €

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
Reserved - 27,99 €

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
H&M - 39,99 €

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
H&M - 49,99 €

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
H&M - 49,99 €

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
H&M - 39,99 €

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
Zara - 29,95 €

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
Zara - 25,95 €

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
Zara - 79,95 €

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
COS - 349 €

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
Massimo Dutti - 349 €

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
Massimo Dutti - 299 €

Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju