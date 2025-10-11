Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju

Ove jeseni kožni komadi ponovno su u prvom planu, a među njima se posebno ističu kožne suknje – elegantne, odvažne i neodoljivo moderne. Bez obzira biraš li pravu ili umjetnu kožu, ovaj komad postao je nezaobilazan dio jesenske garderobe

Kožni komadi, bilo od prave ili umjetne kože, i ove su jeseni u samom središtu modne scene. Među njima se posebno ističu kožne suknje – efektne, chic i neodoljivo moderne. One su komad koji s lakoćom podiže svaku kombinaciju te donosi dozu samopouzdanja i stila, bez obzira nosiš li ih na posao, u večernji izlazak ili za ležernu kavu u gradu.

Zara

Svestrane su i iznenađujuće jednostavne za kombiniranje. Za poslovni look, isprobaj crnu pencil suknju od kože uz klasičnu bijelu košulju i gležnjače s petom. Ako preferiraš ležerniji, trendovski dojam, kombiniraj kožnu suknju A-kroja s oversized pletivom ili polo majicom, inspiriranom preppy estetikom koja je veliki hit 2025. godine. Za večernje prilike odlično funkcioniraju monokromatski outfiti – primjerice, kožna suknja uz kožnu jaknu i visoke čizme za maksimalan dojam. Ako voliš eksperimentirati, dodaj animal print ili statement remen i dobit ćeš modnu kombinaciju koja privlači poglede.

Trendovi ove sezone nude za svakoga ponešto – od usko krojenih pencil modela koji naglašavaju siluetu, do opuštenih midi suknji koje odišu retro šarmom. Boje su raznolike: crna ostaje bezvremenski klasik, no smeđi tonovi, bordo i maslinaste nijanse sve su popularniji izbor među zaljubljenicama u modu.

U nastavku donosimo najbolje high street modele kožnih suknji koje ćeš poželjeti nositi cijelu jesen – od klasičnih do onih s trendi detaljima.

Reserved - 35,99 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 27,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 39,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 79,95 €

COS - 349 €

Massimo Dutti - 349 €