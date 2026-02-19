Košulja-haljina je proljetni klasik koji volimo i za posao i za svaki dan

Jednostavna, elegantna i iznimno svestrana, košulja-haljina lako se uklapa u poslovne i ležerne kombinacije te odgovara različitim stilovima. Ovog proljeća dolazi u osvježenim krojevima i bojama, potvrđujući da je riječ o komadu koji nikada ne izlazi iz mode

Košulja-haljine u svijetu mode popularne su već godinama pa tako i ove sezone zauzimaju posebno mjesto u proljetnim i ljetnim kolekcijama. Riječ je o odjevnom komadu koji uspješno spaja eleganciju klasične košulje i ležernost haljine, stvarajući savršenu ravnotežu između poslovnog i svakodnevnog stila. Upravo zbog svoje svestranosti košulja-haljine redovito se vraćaju u high street ponudu, potvrđujući status bezvremenskog klasika koji se lako prilagođava aktualnim trendovima.

Njihova najveća prednost leži u jednostavnosti stiliziranja. Košulja-haljina može se nositi samostalno, uz remen koji naglašava struk, ili kao lagani slojeviti komad preko hlača i topa. U poslovnim kombinacijama izgleda profinjeno uz klasične balerinke, loaferice ili sandale s niskom potpeticom, dok se u opuštenijim prilikama lako uklapa uz tenisice ili ravne sandale. Takva prilagodljivost čini je idealnim izborom za žene koje traže praktične, ali estetski dojmljive komade za svaki dan.

Ovog proljeća košulja-haljine dolaze u raznolikim interpretacijama. U trendu su modeli od laganih, prirodnih materijala poput pamuka i lana, u neutralnim tonovima, ali i u nježnim pastelnim bojama te suptilnim uzorcima. Posebno se ističu krojevi s naglašenim strukom, voluminoznim rukavima i midi duljinom, koji donose dozu suvremenosti klasičnom dizajnu. Takvi modeli jednako dobro funkcioniraju u uredu, ali i nakon radnog vremena, kada se jednostavnom promjenom obuće i dodataka mogu pretvoriti u večernju kombinaciju.

Košulja-haljina tako ostaje pouzdan saveznik u garderobi svake žene koja cijeni spoj udobnosti, elegancije i praktičnosti. Lako pronalazi svoje mjesto među osnovnim proljetnim komadima, prilagođavajući se različitim prilikama i modnim preferencijama.

U nastavku donosimo najljepše košulja-haljine iz novih high street kolekcija koje su idealan dodatak proljetnoj garderobi i svakodnevnim kombinacijama.

Arket - 99 €

Arket - 119 €

H&M - 29,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 34,99 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Reserved - 39,99 €

Reserved - 39,99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €