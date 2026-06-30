Kolindine hlače s 'kockicama' potpuni su hit: Rad su blizanki iz Osijeka koje žive u New Yorku

Traperice u kojima je bivša hrvatska predsjednica bodrila Vatrene uoči utakmice protiv Gane mnogima su privukle pažnju, a mi smo otkrili kakva se priča krije iza njih

Traperice s oslikanim crvenim i bijelim kvadratićima te natpisom Croatia koje je Kolinda Grabar-Kitarović nosila u Philadelphiji u čast Hrvatske nogometne reprezentacije privukle su veliku pažnju. Ovaj unikatni modni komad rad je brenda Curic & Curic koji vode sestre iz Osijeka s adresom u New Yorku. Ivana i Marija Ćurić, identične blizanke, za Žena.hr ispričale su kako ih je život odveo do New Yorka, odakle im ideja za biznis i kako je došlo do suradnje s bivšom predsjednicom.

"Neopisivo smo sretne jer nam je uvijek bila želja da bivša predsjednica nosi naš dizajn. Mislimo da je Svjetsko prvenstvo bila prava prilika da s motivima Hrvatske odjene nesto chic. Spojila nas je njezina prekrasna izvrsna asistentica Iva Kovačević koja je uz svoj pretrpani raspored odgovorila u rekordnom roku", kažu Ivana i Marija.

Ove jednojajčane blizanke u New York su došle 2006. godine te su nakon završenog pravnog fakulteta odlučile tamo i ostati. Ivana je magistrirala na Cardozo Law School u New Yorku s diplomom o intelektualnom vlasništvu, a Marija je nakon završenog prava promijenila smjer i upisala modni dizajn na Parsonsu.

Privatna arhiva

"Nije bilo lagano i uvijek savjetujemo mladima da promisle koliko je to odricanja i godina da se dođe do onoga što se želi u životu. Odricanje je bilo veliko, ali sada vidimo da se trud isplati. Ništa nije preko noći, što dosta ljudi misli kada dođe u New York", kažu sestre Ćurić.

Kako su došle na ideju oslikavanja traperica?

"Sestra Marija je za vrijeme pravnog faulteta u Osijeku uvijek nešto dizajnirala, od torbica do komada odjeće. Ljubav prema slikarstvu je otkrila na fakultetu Parsons (The New School of Design Parsons). Nakon jednog predavanja o ekologiji i modi pogodila ju je činjenica da je moda druga po redu po zagađivanju okoliša pa je odlučila spojiti bezvremenski denim i slikarstvo te učiniti nešto novo. Ivana je 2017. godine pokrenula brend Curic&Curic ", objasnile su ove sestre koje promoviraju održivu modu i hrvatski dizajn na najbolji mogući način. Koriste eko fiendly boje koje se ne ispiru. "Preciznost je bitna te je potrebna posebna formula da se oslikani motivi nikad ne isperu", kažu sestre, koje traperice dobivaju od velikih tvrtki kojima su one višak i završile bi u smeću. No blizanke im daju novi život.

Pitali smo ih koliko je trajalo oslikavanje traperica za bivšu predsjednicu.

"Marija je na tom specifičnom dizajnu dosta sati provela jer je znala da ide posebnoj osobi. Svi dizajni u globalu su ručno izrađeni i zahtijevaju dosta vremena", kažu sestre Ćurić. Zanimalo nas je imaju li komade s hrvatskim motivima i inače u prodaji.

"Imamo! I zaista smo ponosne. Šaljemo ih iz New Yorka u cijeli svijet, a mogu se naći na našoj web stranici. Imamo svašta: traperice, traper jakne, camo jakne i hlače pa čak i mini suknje i traper haljine", kažu mlade poduzetnice. Otkrile su i tko kupuje njihovu odjeću.

"Svi! Od mladih djevojaka do žena u šezdesetima koje ne žele biti ukalupljene. Žene zaista žele imati neko komad koji će trajati, a može se kombinirati ili sa štiklama ili nositi u ležernom izdanju", kažu sestre te dodaju kako njihove komade naručuju iz svih dijelova svijeta. Njihov dizajn nose i neke poznate osobe, kao što su Gwyneth Paltrow i njezina kći.

A zanimljivo je i da su Ivana i Marija, koje od studija do biznisa sve rade zajedno, zajedno postale i majke!

Privatna arhiva

"Postale smo mame u samo šest tjedana razlike i obje dobile curice, što je bilo totalno neplanirano", kažu sestre Ćurić, koje o toj temi, a i mnogim drugima, govore na svom YouTube kanalu. "Dosta majki nas je pitalo za savjete te je tako nastao @thecuricclub", kažu ove zanimljive sestre za koje ćemo još sigurno čuti.