15. rujna 2025.
Kolinda Grabar-Kitarović u fantastičnom prugastom odijelu dokazala da je kraljica poslovnog stila
Bez obzira na modnu transformaciju, uvijek izgleda elegantno i dotjerano

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović drastično je promijenila svoj modni izričaj od dolaska na vlast do danas. Bez obzira na modnu transformaciju, uvijek izgleda elegantno i dotjerano, a najviše je vjerna strukiranim haljinama, poslovnim odijelima, romantičnim bluzama i suknjama. 

Nedavno je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj se pojavila u tamnoplavom prugastom odijelu. Odijelo se sastojalo od 3 dijela - prsluk, oversized sako i hlače ravnog kroja, a odisalo je elegancijom i profinjenošću. Uspravne pruge i bijeli gumbići vizualno su izdužili figuru, dok tamnoplava boja unosi klasičnu eleganciju. 

 

Kolinda je outfit upotpunila i bijelim detaljima, bijela košulja s mašnom savršeno se uklopila u poslovni outfit. Bijele klasične salonke uvijek su dobar izbor, a idealne su za podizanje svakog outfita. Bivša predsjednica odabrala je minimalistički make up, a kosu je ponovno svezala u klasičnu punđu.

