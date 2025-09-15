Kolinda Grabar-Kitarović u fantastičnom prugastom odijelu dokazala da je kraljica poslovnog stila

Bez obzira na modnu transformaciju, uvijek izgleda elegantno i dotjerano

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović drastično je promijenila svoj modni izričaj od dolaska na vlast do danas. Bez obzira na modnu transformaciju, uvijek izgleda elegantno i dotjerano, a najviše je vjerna strukiranim haljinama, poslovnim odijelima, romantičnim bluzama i suknjama.

Nedavno je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj se pojavila u tamnoplavom prugastom odijelu. Odijelo se sastojalo od 3 dijela - prsluk, oversized sako i hlače ravnog kroja, a odisalo je elegancijom i profinjenošću. Uspravne pruge i bijeli gumbići vizualno su izdužili figuru, dok tamnoplava boja unosi klasičnu eleganciju.