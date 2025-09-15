Moda
NIKAD LJEPŠA
Kolinda Grabar-Kitarović u fantastičnom prugastom odijelu dokazala da je kraljica poslovnog stila
15. rujna 2025.
Bez obzira na modnu transformaciju, uvijek izgleda elegantno i dotjerano
Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović drastično je promijenila svoj modni izričaj od dolaska na vlast do danas. Bez obzira na modnu transformaciju, uvijek izgleda elegantno i dotjerano, a najviše je vjerna strukiranim haljinama, poslovnim odijelima, romantičnim bluzama i suknjama.
Nedavno je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj se pojavila u tamnoplavom prugastom odijelu. Odijelo se sastojalo od 3 dijela - prsluk, oversized sako i hlače ravnog kroja, a odisalo je elegancijom i profinjenošću. Uspravne pruge i bijeli gumbići vizualno su izdužili figuru, dok tamnoplava boja unosi klasičnu eleganciju.
Najčitanije
URBANA KOMBINACIJA
Bijela i bordo se vole: Brineta sa špice spojila dvije hit nijanse u elegantnom izdanju
KONFERENCIJA U ČEPINU
Menopauza, seksualnost i stres u fokusu pete dm ženske konferencije
ELEGANTNI I PROFINJENI
Luksuz na noktima: Kašmir nijansa novi je beauty trend jeseni
COMFORT FOOD
Hrskavi tost sa sirom u kombinaciji s juhom od rajčice klasik je koji osvaja svaki put
Iz naše mreže