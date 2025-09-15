Hrskavi tost sa sirom u kombinaciji s juhom od rajčice klasik je koji osvaja svaki put

Savršeno balansirana kombinacija okusa i tekstura čini ovaj spoj neodoljivom kombinacijom

Nema ničeg boljeg od klasika koji vraća osmijeh na lice i pruža osjećaj domaće udobnosti. Ovaj jednostavan, ali savršeno ukusan spoj – hrskavi grilani tost sa zlatno rastopljenim sirom i kremasta domaća juha od rajčice – idealan je izbor za lagani ručak ili večeru koja grije i tijelo i dušu. Savršeno balansirana kombinacija okusa i tekstura čini ovaj spoj neodoljivom kombinacijom.

Sastojci:

kg zrelih rajčica (ili konzervirani pelati)

1 veća glavica luka

2 režnja češnjaka

2 žlice maslinovog ulja

1 žlica koncentrata rajčice

500 ml povrtnog temeljca

1 žličica šećera

1 grančica svježeg bosiljka (ili 1 žličica sušenog)

sol i svježe mljeveni papar po ukusu

100 ml vrhnja za kuhanje (po želji, za kremastiju juhu)

8 kriški kvalitetnog kruha (domaći, rustikalni ili tost)

200 g sira koji se lijepo topi (gauda, cheddar, trapist)

2 žlice maslaca

Priprema: