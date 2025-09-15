Hrskavi tost sa sirom u kombinaciji s juhom od rajčice klasik je koji osvaja svaki put
Nema ničeg boljeg od klasika koji vraća osmijeh na lice i pruža osjećaj domaće udobnosti. Ovaj jednostavan, ali savršeno ukusan spoj – hrskavi grilani tost sa zlatno rastopljenim sirom i kremasta domaća juha od rajčice – idealan je izbor za lagani ručak ili večeru koja grije i tijelo i dušu. Savršeno balansirana kombinacija okusa i tekstura čini ovaj spoj neodoljivom kombinacijom.
@majasrecipes Ep. 3: Easy Tomato Soup and Grilled Cheese Sandwich🔥 FULL RECIPE LINKED IN BIO!! Welcome to my new series, meals you’ll actually make! They’re made for busy ppl who are short on time, but still want to prioritize eating good food! Follow for more recipes like this one🫶🏻 Love, Maja👩🏻🍳♥️ #tomatosoup #grilledcheese #easyrecipes #lunchideas #mealprepideas ♬ Come On Eileen - Single Edit - Dexys Midnight Runners & Kevin Rowland
Sastojci:
- kg zrelih rajčica (ili konzervirani pelati)
- 1 veća glavica luka
- 2 režnja češnjaka
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 500 ml povrtnog temeljca
- 1 žličica šećera
- 1 grančica svježeg bosiljka (ili 1 žličica sušenog)
- sol i svježe mljeveni papar po ukusu
- 100 ml vrhnja za kuhanje (po želji, za kremastiju juhu)
- 8 kriški kvalitetnog kruha (domaći, rustikalni ili tost)
- 200 g sira koji se lijepo topi (gauda, cheddar, trapist)
- 2 žlice maslaca
Priprema:
- U većem loncu zagrijte maslinovo ulje na srednje laganoj vatri. Dodajte sitno nasjeckani luk i pirjajte dok ne postane mekan i staklast. Zatim dodajte nasjeckani češnjak i kratko ga popržite, nakon čega umiješajte koncentrat rajčice. Rajčice narežite na veće komade i dodajte u lonac zajedno s povrtnim temeljcem. Začinite solju, paprom i šećerom, a potom kuhajte otprilike 20 minuta dok rajčice ne omekšaju.
- Kad je povrće kuhano, ubacite listiće svježeg bosiljka i sve usitnite štapnim mikserom u glatku i baršunastu juhu. Ako želite kremastiju teksturu, dodajte vrhnje za kuhanje i pustite da kratko zakuha.
- Kruh premažite tankim slojem maslaca s vanjske strane, a unutra stavite sir. Sendviče zatvorite i pecite na tavi s neprianjajućim dnom na srednje jakoj vatri dok ne dobiju zlatno-smeđu, hrskavu koricu, a sir se lijepo otopi.
- Juhu poslužite u dubokim zdjelicama, a uz nju stavite topli tost narezan na trokute. Kombinacija hrskavog kruha, topljenog sira i kremaste juhe od rajčice stvara savršen osjećaj domaće, utješne hrane – idealno za hladne dane.