KOREJSKA KOZMETIKA

U dm su stigli TIRTIR noviteti za besprijekoran look

Žena.hr
15. rujna 2025.
U dm su stigli TIRTIR noviteti za besprijekoran look
Stigli su TIRTIR noviteti u obliku tekućeg pudera i korektora za besprijekoran look. Možeš ih pronaći na dm online shopu, a od idućeg tjedna i u svim dm trgovinama. 

Mask Fit Red puder pruža ruža potpunu prekrivenost, prirodan satenski „finish“ i njegu zahvaljujući crvenom hibiskusu i propolisu. Dostupan u čak 10 nijansi za savršeno uklapanje s tvojim tonom kože. 

Glide & Hide Blurring korektor je tvoj novi 2 u 1 saveznik!

Dostupan je u 6 nijansi, tekući dio prekriva nepravilnosti i podočnjake, dok balzam u sticku zaglađuje pore i daje besprijekoran izgled. Idealan za svjež i odmoran look - i to do 72 sata. tirtir | dm.hr

