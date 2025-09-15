Uz poznata lica i biserne osmijehe, Štimac dental centar proslavio 40 godina izvrsnosti na prvom gala događaju nakon ljeta
Prepoznatljivo intimna atmosfera restorana Dubravkin put poslužila je kao idealna pozornica za prvu ovosezonsku gala večer i to u organizaciji jednog od najuglednijih dentalnih centara u regiji - Štimac centra dentalne medicine. Štimac White Pearl Gala, ekskluzivna proslava povodom obilježavanja 40 godina tradicije i izvrsnosti, okupila je više od 200 uzvanika – predstavnike zdravstvenog sektora, partnere iz zemlje i inozemstva te brojna poznata lica iz javnog života. Bio je to trenutak za slavlje, ali i za pogled unatrag – na četiri desetljeća predanosti, znanja i inovacija.
O planovima i vrijednostima koje su do sada, ali koje će i ubuduće voditi Centar govorili su domaćini večeri - dr. Filip Štimac, dr. Elena Štimac Vukojević te osnivačica i vlasnica, dr. Maja Jagodić-Štimac – žena čije je ime postalo sinonim za stručnost, povjerenje i pionirski duh u hrvatskoj stomatologiji. Njihova poruka bila je jasna: ulaganje u ljude, tehnologiju i znanje ostaje temelj filozofije centra i u godinama koje dolaze.
Kroz program, koji je bio pažljivo osmišljen kako bi odao počast svemu što Štimac centar danas predstavlja, uzvanike je vodila Jelena Glišić, dok je uvod u priču o nasljeđu i rastu Centra dao dojmljivi retrospektivni video u produkciji Ivana Šarića, koji je kroz autentične kadrove i emociju podsjetio na ključne trenutke i ljude koji su obilježili povijest ustanove.
No, Štimac centar ovom se prigodom nije okrenuo samo prošlosti. Gala večer bila je i idealna prilika za pogled unaprijed – prema budućnosti koja je već u nastajanju. Uz ekskluzivnu video najavu, predstavljen je plan širenja: otvara se nova, suvremeno opremljena klinika u sklopu projekta Franc Mado grupe na Trgu Francuske Republike, a ujedno su lansirani i novi brendovi – Ilumina i Radian – koji će djelovati kroz dvije poslovnice unutar grupacije i donijeti dodatnu razinu specijalizirane dentalne skrbi.
Kroz večer, dodatnu svečanost trenutka naglasio je i Marko Tolja, u čijem su prepoznatljivom nastupu uživali brojni uzvanici, među kojima i dugogodišnji ambasadori Centra - Ljupka Gojić Mikić te Saša Lozar, zatim Ivan Šarić i Korana Gvozdić, Katarina Baban, Anita Dujić, Barbara Kolar, Antonija Stupar Jurkin, Jelena Veljača s Vitom Turšićem, Duška Stepanov i Fabio Kovačević te Martina Stjepanović Meter.
Danas, s više od 70 zaposlenika, brojnim specijalistima i kompletnom ponudom dentalnih usluga pod jednim krovom, Štimac Dental Centar ulazi u novo poglavlje – ono druge generacije stručnjaka. Fokus ostaje isti: pružanje kvalitetne, odgovorne i suvremene skrbi, uz cilj daljnjeg širenja pozitivne stomatološke prakse te jačanja položaja hrvatske dentalne medicine unutar Europske unije i šire.
Večer, koja je organizirana uz potporu dugogodišnjih partnera Centra – BEGO Croatia, Medika, Sanitaria Dental, Dental Grupa, Mado grupa i A1, bila je prožeta zahvalnošću, inspiracijom i jasnom porukom – da su pred Štimac centrom još mnoge godine u kojima će, baš poput ove biserne noći, nastaviti sjajiti s razlogom.