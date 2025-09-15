Uz poznata lica i biserne osmijehe, Štimac dental centar proslavio 40 godina izvrsnosti na prvom gala događaju nakon ljeta

Štimac White Pearl Gala večer, ekskluzivna proslava povodom obilježavanja 40 godina tradicije i izvrsnosti, okupila je više od 200 uzvanika

Prepoznatljivo intimna atmosfera restorana Dubravkin put poslužila je kao idealna pozornica za prvu ovosezonsku gala večer i to u organizaciji jednog od najuglednijih dentalnih centara u regiji - Štimac centra dentalne medicine. Štimac White Pearl Gala, ekskluzivna proslava povodom obilježavanja 40 godina tradicije i izvrsnosti, okupila je više od 200 uzvanika – predstavnike zdravstvenog sektora, partnere iz zemlje i inozemstva te brojna poznata lica iz javnog života. Bio je to trenutak za slavlje, ali i za pogled unatrag – na četiri desetljeća predanosti, znanja i inovacija.

Patricia Jerković

O planovima i vrijednostima koje su do sada, ali koje će i ubuduće voditi Centar govorili su domaćini večeri - dr. Filip Štimac, dr. Elena Štimac Vukojević te osnivačica i vlasnica, dr. Maja Jagodić-Štimac – žena čije je ime postalo sinonim za stručnost, povjerenje i pionirski duh u hrvatskoj stomatologiji. Njihova poruka bila je jasna: ulaganje u ljude, tehnologiju i znanje ostaje temelj filozofije centra i u godinama koje dolaze.

Kroz program, koji je bio pažljivo osmišljen kako bi odao počast svemu što Štimac centar danas predstavlja, uzvanike je vodila Jelena Glišić, dok je uvod u priču o nasljeđu i rastu Centra dao dojmljivi retrospektivni video u produkciji Ivana Šarića, koji je kroz autentične kadrove i emociju podsjetio na ključne trenutke i ljude koji su obilježili povijest ustanove.

No, Štimac centar ovom se prigodom nije okrenuo samo prošlosti. Gala večer bila je i idealna prilika za pogled unaprijed – prema budućnosti koja je već u nastajanju. Uz ekskluzivnu video najavu, predstavljen je plan širenja: otvara se nova, suvremeno opremljena klinika u sklopu projekta Franc Mado grupe na Trgu Francuske Republike, a ujedno su lansirani i novi brendovi – Ilumina i Radian – koji će djelovati kroz dvije poslovnice unutar grupacije i donijeti dodatnu razinu specijalizirane dentalne skrbi.

Danas, s više od 70 zaposlenika, brojnim specijalistima i kompletnom ponudom dentalnih usluga pod jednim krovom, Štimac Dental Centar ulazi u novo poglavlje – ono druge generacije stručnjaka. Fokus ostaje isti: pružanje kvalitetne, odgovorne i suvremene skrbi, uz cilj daljnjeg širenja pozitivne stomatološke prakse te jačanja položaja hrvatske dentalne medicine unutar Europske unije i šire.

Večer, koja je organizirana uz potporu dugogodišnjih partnera Centra – BEGO Croatia, Medika, Sanitaria Dental, Dental Grupa, Mado grupa i A1, bila je prožeta zahvalnošću, inspiracijom i jasnom porukom – da su pred Štimac centrom još mnoge godine u kojima će, baš poput ove biserne noći, nastaviti sjajiti s razlogom.

