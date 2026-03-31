Koji vam je najljepši? Odabrali smo 20 bluza i topova iz nove Zarine kolekcije

Ako tražite osvježenje garderobe za toplije dane, ovih 20 pažljivo odabranih topova i bluza savršena su polazna točka za chic proljetni look

Proljeće u Zari donosi osvježenu paletu ženstvenih krojeva, prozračnih materijala i trendi detalja koji će se lako uklopiti u svakodnevne, ali i elegantnije kombinacije. Nova kolekcija topova i bluza igra na kartu svestranosti – od romantičnih modela s volanima i čipkom do minimalističkih komada čistih linija.

Posebno se ističu lagane bluze od pamuka i lana u neutralnim tonovima poput bijele, bež i svijetloplave, koje su idealne za slojevito odijevanje. Tu su i efektni topovi s asimetričnim krojevima, otvorenim leđima i zanimljivim rukavima koji podižu svaku kombinaciju, bilo da ih nosite uz traperice ili suknje visokog struka.

Cvjetni uzorci, pastelne nijanse i diskretni sjaj satena dodatno naglašavaju proljetni ugođaj, dok oversized siluete i dalje ostaju ključni trend. Zara je u ovoj kolekciji uspješno spojila udobnost i stil, nudeći komade koji se lako prilagođavaju dnevnim i večernjim prilikama.

Zara, top s puff rukavima - 39,95 €

Zara, cvjetni top - 22,95 €

Zara, top s zipom - 22,95 €

Zara, asimetrični top - 22,95 €

Zara, top od umjetne kože - 25,95 €

Zara, fluidna bluza - 25,95 €

Zara, top bez ramena - 22,95 €

Zara, top s američkim izrezom - 25,95 €

Zara, cvjetna bluza - 29,95 €

Zara, drapirani top - 17,95 €

Zara, satenski top - 22,95 €

Zara, crni top - 19,95 €

Zara, čipkasti top - 25,95 €

Zara, asimetrični top - 22,95 €

Zara, bijeli top - 27,95 €

Zara, roza bluza - 17,95 €

Zara, sjajni top - 29,95 €

Zara, fluidi top - 19,95 €

Zara, asimetrični top - 35,95 €