Koji vam je najljepši? Odabrali smo 20 bluza i topova iz nove Zarine kolekcije
Proljeće u Zari donosi osvježenu paletu ženstvenih krojeva, prozračnih materijala i trendi detalja koji će se lako uklopiti u svakodnevne, ali i elegantnije kombinacije. Nova kolekcija topova i bluza igra na kartu svestranosti – od romantičnih modela s volanima i čipkom do minimalističkih komada čistih linija.
Posebno se ističu lagane bluze od pamuka i lana u neutralnim tonovima poput bijele, bež i svijetloplave, koje su idealne za slojevito odijevanje. Tu su i efektni topovi s asimetričnim krojevima, otvorenim leđima i zanimljivim rukavima koji podižu svaku kombinaciju, bilo da ih nosite uz traperice ili suknje visokog struka.
Cvjetni uzorci, pastelne nijanse i diskretni sjaj satena dodatno naglašavaju proljetni ugođaj, dok oversized siluete i dalje ostaju ključni trend. Zara je u ovoj kolekciji uspješno spojila udobnost i stil, nudeći komade koji se lako prilagođavaju dnevnim i večernjim prilikama.