Kendall i Kylie Jenner polugole na Met Gali 2026.: Haljine su klizile s njihovih tijela

Svojim odabirima sestre Jenner još su jednom potvrdile svoj status modnih ikona koje se ne boje riskirati. Uspješno su odgovorile na zahtjevnu temu, pretvorivši svoje tijelo u umjetničko djelo i dokazavši da je moda doista moćan oblik izražavanja

Ovogodišnja Met Gala, najprestižniji modni događaj godine, ponovno je na stepenicama njujorškog muzeja Metropolitan okupila najveća imena iz svijeta mode, filma i glazbe. S temom "Costume Art" i zadanim kodeksom odijevanja "Fashion Is Art", od uzvanika se očekivalo da pomaknu granice i prikažu odjeću kao istinsku umjetničku formu. U moru spektakularnih toaleta, sestre Kendall i Kylie Jenner uspjele su se istaknuti i izazvati najviše komentara, pojavivši se u kreacijama koje su modu doslovno pretvorile u skulpturu.

Profimedia

Profimedia

Kendall Jenner kao moderna krilata pobjeda

Supermodel Kendall Jenner na crveni je tepih stigla u eteričnoj, drapiranoj haljini koja je oživjela jedno od najpoznatijih djela antičke umjetnosti. Njezina kreacija, koju potpisuje Zac Posen za GAPStudio, bila je izravno nadahnuta glasovitom grčkom skulpturom "Krilata pobjeda Samotrake", remek-djelom koje dočekuje posjetitelje na vrhu stubišta u pariškom Louvreu.

Profimedia

Posen je, kako je sam otkrio, proces započeo s nečim posve jednostavnim - klasičnom bijelom Gap majicom. "Skinuo sam je sa sebe u studiju i počeo je oblikovati, drapirati i manipulirati njome kako bi postala nešto skulpturalno i živo", objasnio je dizajner. Rezultat je bila haljina koja odaje dojam fluidnosti i pokreta, kao da ju je oblikovao vjetar. Tekući žersej, ručno obojen čajem kako bi se postigla dubina i "patina", bio je vješto drapiran preko prilagođenog kožnog korzeta koji je oblikovan kao druga koža.

Kendall je izjavila kako je suradnja s Posenom bila "doista kozmička", jer je upravo o njemu razmišljala prije nego što joj je dizajner poslao pismo s prijedlogom za suradnju. "Htjela je biti krilata božica", dodao je Posen, a haljina je tu želju i ostvarila. Cjelokupni dojam zaokružen je decentnim nakitom talijanske kuće Buccellati.

Kylie Jenner u avangardnoj Schiaparelli kreaciji

Mlađa sestra, Kylie Jenner, također je ostavila snažan dojam, ali s potpuno drugačijim, avangardnijim pristupom. Pojavila se u raskošnoj Haute Couture haljini koju je za kuću Schiaparelli dizajnirao Daniel Roseberry. Kreacija se sastojala od dva dijela: krutog, skulpturalnog korzeta u boji kože i voluminozne suknje od satena u boji maslaca, koja je izgledala kao da klizi s njezina tijela.

Profimedia

Ova haljina pravo je remek-djelo izrade, što potvrđuje podatak da je za njezin vez bilo potrebno oko 11.000 sati rada. Suknja je bila ukrašena s više od dvije tisuće satenskih kuglica, deset tisuća prirodnih baroknih bisera i sedam tisuća ručno obojenih bisernih ribljih ljuskica.

Profimedia

Vizualni dojam upotpunjen je i hrabrim potezom izbjeljivanja obrva, što je cijelom izgledu dalo futuristički prizvuk. Šminku je, naravno, radio njezin dugogodišnji vizažist Ariel Tejada, koristeći proizvode iz njezine linije Kylie Cosmetics.

Obiteljski trend koji je postavio nove standarde

Iako su sestre stigle odvojeno i nosile kreacije različitih dizajnera, njihovi su se stilovi savršeno nadopunjavali. Obje haljine imale su skulpturalni korzet s naglašenim grudima i detaljem prostetičkih bradavica, stvarajući iluziju golotinje i pretvarajući tijelo u platno. Ovaj smjeli detalj odmah je privukao pažnju medija, a modni su ga kritičari, poput onih iz Voguea, proglasili "trendletom" večeri. Mnogi su primijetili i sličnost s poznatim grudnjakom brenda Skims njihove sestre Kim Kardashian, koji ima isti motiv.

Čini se da je cijela obitelj temu shvatila vrlo ozbiljno. I sama Kim pojavila se u impresivnom izdanju, noseći metalni oklop za grudi koji su izradili umjetnici Allen Jones i Whitaker Malem, referirajući se na Jonesov rad iz šezdesetih godina i pop-art pokret. Kim je otkrila kako obiteljska grupna poruka "bruji" tjednima prije Met Gale, gdje dijele skice i ideje, no konačni rezultat uvijek nadmaši sva očekivanja.