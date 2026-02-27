403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
IKONA STILA

Diplomacija u boji vina: Kate Middleton još jednom dokazala modnu nadmoć

Ana Ivančić
27. veljače 2026.
Diplomacija u boji vina: Kate Middleton još jednom dokazala modnu nadmoć
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Princeza od Walesa još je jednom pokazala kako moda može biti snažan alat komunikacije. Tijekom posjeta Walesu uoči Dana svetog Davida, zablistala je u monokromatskom bordo izdanju koje spaja eleganciju, održivost i suptilnu simboliku

Kate Middleton i Prince William posjetili su grofoviju Powys kako bi podržali lokalnu zajednicu i volontere uoči nacionalnog praznika. Tom prigodom princeza je posegnula za provjerenom stilskom formulom - odijevanjem u jednu boju od glave do pete, trik koji je često koristila i Elizabeth II.

Diplomacija u boji vina: Kate Middleton još jednom dokazala modnu nadmoć
Profimedia

Središnji komad bio je elegantni bordo kaput modne kuće Alexander McQueen, koji je premijerno nosila tijekom državnog posjeta katarskog emira 2024. Strukirani model s dvorednim kopčanjem i naglašenim reverima utjelovljuje prepoznatljivu preciznost britanskog dizajna. Ispod kaputa nosila je svilenu “pussy-bow” bluzu brenda ME+EM u dubokoj rubin nijansi te plisiranu midi suknju marke CO, čime je postigla skladnu i izduženu siluetu.

Diplomacija u boji vina: Kate Middleton još jednom dokazala modnu nadmoć
Profimedia

Look je zaokružila visokim kožnim čizmama u boji merlota s potpisom Gianvito Rossi te decentnim naušnicama s citrinom brenda Kiki McDonough. Na reveru kaputa istaknuo se broš u obliku narcisa - nacionalnog cvijeta Walesa - kao jasna poruka poštovanja domaćinima.

Diplomacija u boji vina: Kate Middleton još jednom dokazala modnu nadmoć
Profimedia

Tijekom posjeta kraljevski je par obišao i projekt The Hanging Gardens u Llanidloesu, koji promiče održivost i zajedništvo. Princezin odabir već nošenih komada dodatno je naglasio važnost promišljene potrošnje, potvrdivši da se pravi stil ne mjeri količinom novih komada, već načinom na koji ih nosimo.

Pročitajte još o:
Kate MiddletonModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IKONA STILA
Diplomacija u boji vina: Kate Middleton još jednom dokazala modnu nadmoć