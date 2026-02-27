Diplomacija u boji vina: Kate Middleton još jednom dokazala modnu nadmoć

Princeza od Walesa još je jednom pokazala kako moda može biti snažan alat komunikacije. Tijekom posjeta Walesu uoči Dana svetog Davida, zablistala je u monokromatskom bordo izdanju koje spaja eleganciju, održivost i suptilnu simboliku

Kate Middleton i Prince William posjetili su grofoviju Powys kako bi podržali lokalnu zajednicu i volontere uoči nacionalnog praznika. Tom prigodom princeza je posegnula za provjerenom stilskom formulom - odijevanjem u jednu boju od glave do pete, trik koji je često koristila i Elizabeth II.

Profimedia

Središnji komad bio je elegantni bordo kaput modne kuće Alexander McQueen, koji je premijerno nosila tijekom državnog posjeta katarskog emira 2024. Strukirani model s dvorednim kopčanjem i naglašenim reverima utjelovljuje prepoznatljivu preciznost britanskog dizajna. Ispod kaputa nosila je svilenu “pussy-bow” bluzu brenda ME+EM u dubokoj rubin nijansi te plisiranu midi suknju marke CO, čime je postigla skladnu i izduženu siluetu.

Profimedia

Look je zaokružila visokim kožnim čizmama u boji merlota s potpisom Gianvito Rossi te decentnim naušnicama s citrinom brenda Kiki McDonough. Na reveru kaputa istaknuo se broš u obliku narcisa - nacionalnog cvijeta Walesa - kao jasna poruka poštovanja domaćinima.

Profimedia

Tijekom posjeta kraljevski je par obišao i projekt The Hanging Gardens u Llanidloesu, koji promiče održivost i zajedništvo. Princezin odabir već nošenih komada dodatno je naglasio važnost promišljene potrošnje, potvrdivši da se pravi stil ne mjeri količinom novih komada, već načinom na koji ih nosimo.