Kate Hudson pokazala taman dovoljno: Narančasta haljina s prorezima podigla temperaturu

Svečana premijera u Hollywoodu donijela je niz elegantnih izdanja, no jedno se posebno izdvojilo. Slavne se glumica pojavila u outfitu koji spaja suzdržanu eleganciju i suptilnu dramatičnost, potvrdivši svoj besprijekoran modni instinkt

Glumica Kate Hudson pobrinula se da svi pogledi budu upereni u nju kada se pojavila na premijeri novog dokumentarca 'Marty, Life is Short' u Los Angelesu. Na crvenom tepihu u legendarnom kinu The Egyptian Theatre, 45-godišnja zvijezda plijenila je pozornost u odvažnoj narančastoj kreaciji koja je istovremeno bila elegantna i nevjerojatno upečatljiva. Njezin dolazak bio je podrška kolegi i prijatelju, slavnom komičaru Martinu Shortu, no njezin modni odabir postao je glavna tema večeri.

Odvažan kroj kao modni imperativ

Za ovu prigodu Hudson je odabrala dugačku haljinu od brušene kože talijanske modne kuće Tod's. Kreacija se isticala fluidnim, pripijenim krojem koji je pratio liniju tijela, a poseban naglasak stavljen je na dramatične izreze sa strane koji su otkrivali taman dovoljno kože da izgledaju smjelo, ali ne i vulgarno. Živahna narančasta nijansa pokazala se kao pun pogodak, unoseći dašak svježine i modernog glamura na crveni tepih.

Kako bi haljina ostala u prvom planu, glumica je stil upotpunila minimalističkim detaljima. Kosu je zalizala u elegantan niski rep, dopuštajući da do izražaja dođu skulpturalne zlatne naušnice. Izgled je zaokružila klasičnim crnim cipelama s visokom petom i decentnom šminkom, zračeći samopouzdanjem dok je pozirala brojnim fotografima. Ovaj modni rizik još je jednom potvrdio njezin status ikone stila koja se ne boji eksperimentirati i pomicati granice.

Njezina modna formula, kako navode modni kritičari, svodi se na nekoliko elemenata: malo sjaja, malo seksepila i mnogo osobnosti. Upravo je to demonstrirala i ovom narančastom haljinom.